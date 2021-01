FC Bayern München, Trikot: Deshalb spielt der FCB bei Holstein Kiel heute in einem Retroshirt

Der FC Bayern München spielt heute Abend im DFB-Pokal bei Holstein Kiel. Dabei tritt der deutsche Rekordmeister in einem ganz besonderen Trikot an.

Der spielt heute Abend im bei und will natürlich als Titelverteidiger nichts anbrennen lassen. Bereits Anfang Februar würde im Achtelfinale der SV warten.

Doch zunächst muss das Team sich nach der 2:3-Niederlage in Gladbach gegen die Kieler Störche durchsetzen, die sicherlich alles daran setzen werden, die Sensation zu schaffen. Kiel kam selbst am Wochenende nicht über ein 1:1 gegen den hinaus.

Um 20.45 Uhr ertönt heute der Anstoß zum letzten Zweitrundenspiel des DFB-Pokals. Dabei werden die Gäste vom FC Bayern München heute mit einem interessanten Look aufwarten. In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen zum Sondertrikot des FC Bayern München, welches die Profis heute zum ersten Mal tragen werden.

FC Bayern München bei Holstein Kiel: Der DFB-Pokal auf einen Blick

Begegnung Holstein Kiel - FC Bayern München Datum Mittwoch, 13. Januar 2021 (heute) Anstoß 20.45 Uhr Ort Holstein-Stadion, Kiel

FC Bayern München bei Holstein Kiel: Warum spielt der FCB heute in einem Sondertrikot?

Der FC Bayern München gastiert heute im Norden Deutschlands bei den Kieler Störchen. Das Duell um 20.45 Uhr ist das letzte Zweitrundenspiel des DFB-Pokals und verspricht jede Menge Spannung, auch wenn der deutsche Rekordmeister klarer Favorit ist.

Ein Gesprächsthema zum heutigen Spiel ist sicherlich auch der Look des FC Bayern München. Warum aber spielen die Mannen von der Isar heute in einem Sondertrikot? Das ist ganz einfach und schnell erklärt: Der FC Bayern wird im Rahmen seiner "Human Race"-Aktion des Trikotsponsors adidas heute in diesen Trikots auflaufen.

Der Top-Klub aus Süddeutschland will sich für Vielseitigkeit im Sport und in unserer Gesellschaft einsetzen und hat deswegen heute ein Retro-Trikot mit nach Kiel gebracht. Seit November setzt sich der FC Bayern mit jener Kampagne für ein friedliches Zusammenleben und Toleranz ein. Eine gewisse Anzahl an den begrenzt verfügbaren Jerseys wurde auch verkauft. Der Erlös davon betrug rund 100.000 Euro, welches an SOS-Kinderdörfer gespendet wurde.

"Gesellschaftliche Werte wie Vielfalt und Toleranz sind wesentliche Bausteine der DNA des FC Bayern. Wir sind mit rund 300.000 Mitgliedern der größte Sportverein der Welt, und als 'The Worlds Biggest Sports Family' wollen wir dieser Verantwortung gerecht werden. Sport verbindet die Menschen um den ganzen Globus. Der FC Bayern möchte dazu einen Teil beitragen", sagte FCB-Präsident Herbert Hainer über das Projekt.

Auch Karl-Heinz Rummenigge war sichtlich erfreut über die Ergebnisse: "Der FC Bayern konnte damit erneut ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen. Zudem freuen wir uns sehr, dass 100.000 Euro für die Organisation SOS-Kinderdörfer weltweit zusammengekommen sind. Wir möchten uns hier auch bei unseren Fans bedanken, die mit dem Kauf des ganz speziellen Trikots bewiesen haben, dass sie die Werte teilen, die der FC Bayern lebt. Wir alle tragen das gleiche Trikot."

FC Bayern München bei Holstein Kiel heute in einem Sondertrikot: Wie sieht das Retroshirt aus?

Doch wie sieht das Sondertrikot des FC Bayern München überhaupt aus, welche Farben sind zu sehen und welches Muster hat es? Zunächst einmal ist die Information noch interessant, dass es vom amerikanischen Musiker Pharrell Williams designed wurde.

Es erinnert an die 90er Jahre, als der FC Bayern München in einem ähnlichen Trikot auflief - vor allem in den Spielzeiten 1991-1993. Natürlich - wie sollte es anders sein - hat das Jersey die Farbe Rot und besitzt auf der rechten Schulter drei blau-weiße Streifen. Auf der linken Brust ist logischerweise das Logo des deutschen Rekordmeisters zu sehen, ausnahmsweise ist dies jedoch selbst gezeichnet und daher etwas anders als üblich.

Debütiert hat das Trikot bereits: Die Frauen des Rekordmeisters spielten in der und gewannen mit 1:0 in Frankfurt, die zweite Garde des Klubs unterlag in der im Derby mit 0:2.

FC Bayern München bei Holstein Kiel heute in einem Sondertrikot: Die Übertragung live

Holstein Kiel gegen FC Bayern München heute live im ... ... Free-TV : ARD ... Pay-TV : Sky Sport 1 (HD) ... LIVE-STREAM : live.daserste.de , Sky Go und Sky Ticket ... LIVE-TICKER : Goal.com

FC Bayern München bei Holstein Kiel heute in einem Sondertrikot: Der Vorbericht

Bayern München will bei der Pokal-Pflicht beim frechen Zweitligisten Holstein Kiel auf gar keinen Fall stolpern. Trotzdem sollen möglichst viele Kräfte geschont werden.

Kiel/München (SID) Pflicht erfüllen, Körner sparen: Den Ausflug an die Ostseeküste will Hansi Flick ohne zu große Strapazen hinter sich bringen. "Es ist ein schmaler Grat", sagte der Trainer von Bayern München vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim aufstrebenden Zweitliga-Dritten Holstein Kiel. Seine Mannschaft habe aber "schon eine Fitness, dass sie das normalerweise überstehen kann".

Im hohen Norden will der Rekordmeister am Mittwoch zum 20. Mal in Serie ins Pokal-Achtelfinale stürmen und seine "Mission Triple-Verteidigung" fortsetzen. Und sich außerdem für die 2:3-Pleite in der Liga bei rehabilitieren. "Wir sind immer noch Tabellenführer", betonte Flick, der zwar abermals die "drei individuellen Fehler" vor den Gegentoren bemängelte, aber meinte: "Abhaken. Es ist nichts passiert."

Natürlich, "in der letzten Reihe gibt es Dinge", sagte der Triple-Trainer, "die wir besser machen müssen". Weniger Fehler im Spielaufbau, besseres Absichern. Erste Gelegenheit dazu haben die Münchner im Pokal-Nachholspiel in Kiel.

Die "Störche" wollte Flick auf gar keinen Fall unterschätzen, schließlich hätten diese nichts zu verlieren: "Der Pokal hat besondere Gesetze", bemühte er eine altbekannte Floskel: "Ich weiß, wie es ist, wenn ein Underdog gegen die beste deutsche Mannschaft spielt. Da sind alle motiviert und du musst als Trainer gar nichts sagen."

Große Rotationen wird der Bayern-Coach in der ersten Englischen Woche des Jahres allerdings wohl keine vornehmen, zumindest ließ er sich nicht in die Karten blicken. Einzig Flügelflitzer Kingsley Coman (Muskulatur) und Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting (Rücken) werden am Mittwoch nicht mit nach Kiel fliegen.

Wieder vertrauen darf der 55-Jährige auf Nationalspieler Serge Gnabry, der nach seiner Prellung über dem Schienbein zurückkehren wird. Am Mittwoch wird das Team um 14.00 Uhr im Hotel ankommen, da gibt es laut Flick noch "genügend Zeit, um nochmal kurz Kräfte zu sammeln".

Offensiv sind die Bayern im ersten Pflichtspiel gegen die Kieler seit 1954 jedenfalls gefordert - es wartet die beste Verteidigung der . Größere Baustellen hat Flick aber in der Defensive zu bearbeiten: Fünf Gegentore in den ersten beiden Spielen 2021, dazu in den letzten 14 Partien nur einmal am Ende die Null.

Das betrifft auch Welttorhüter Manuel Neuer, der schon seit Wochen auf den nächsten Rekord wartet. Noch ein Spiel ohne Gegentor benötigt der 34-Jährige, um die Bestmarke von Oliver Kahn (196) einzustellen.

Ein Bayern-Profi wird am Mittwoch indes ein kleines Deja-vu erleben: David Alaba. In der Saison 2009/10 war der 28 Jahre alte Österreicher dabei, als die zweite Mannschaft der Münchner in der 3. Liga zweimal auf die Störche traf. In Kiel gab es damals ein 2:2, dieses Resultat und eine mögliche Verlängerung wollen die Bayern natürlich verhindern.

Der Außenseiter aus Schleswig-Holstein hofft auf dem Weg zur Sensation darauf, dass "sich die Tür vielleicht ein Stück weit öffnet", sagte Kiels Trainer Ole Werner: "Dann wollen wir mit einer guten Leistung da sein." Der Sieger trifft im Achtelfinale in drei Wochen im eigenen Stadion auf Darmstadt 98, einen weiteren Zweitligisten.

Holstein Kiel vs. FC Bayern München heute live: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Holstein Kiel:

Gelios - Dehm , Wahl , Thesker , van den Bergh - Meffert , Mühling , J.-S. Lee - Bartels , Porath , Mees

Bank: Dähne, Kirkeskov, Komenda, Arslan, Reese, Serra, Neumann, Girth, Hauptmann

Holstein Kiel rotiert im Vergleich zum Wochenende an lediglich 2 Positionen: Porath und Mees stehen für Reese und Serra (beide Bank) in der Startelf.

Diese #Startelf schickt Ole Werner gegen Bayern München aufs Feld:

Gelios

Thesker

Lee

Mühling

van den Bergh

Dehm

Wahl

Meffert

Porath

Mees

Bartels



Als Joker auf der Bank: Dähne (ETW), Kirkeskov, Komenda, Arslan, Reese, Serra, Neumann, Girth, Hauptmann. pic.twitter.com/wYfHMWdU1A — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) January 13, 2021

Der FC Bayern München setzt auf folgende Aufstellung:

Neuer - Sarr, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Musiala, Sane - Müller

Bank: Nübel: Pavard, Martinez, Lewandowski, Costa, Zirkzee, Boateng, Roca, Alaba

Der FC Bayern verändert seine Startelf im Vergleich zum 2-3 gegegn Gladbach an 5 Positionen: Gnabry, Sarr, Hernandez, Tolisso und Musiala eretzen Pavard, Alaba, Goretzka, Douglas Costa und Lewandowski.