FC Bayern München: Transfers von Alexander Nübel und Johannes Schenk stehen kurz bevor

Beim FC Bayern München stehen offenbar gleich zwei Torhüter kurz vor dem Wechsel. Yann Sommer ist noch nicht dabei.

WAS IST PASSIERT? Nicht etwa der Wechsel von Alexander Nübel oder Yann Sommer wurde der erste Torwart-Abgang, der feststand. Nach Informationen von Bild war es offenbar das 20-Jährige Talent Johannes Schenk, dessen Transfer zuerst fixiert wurde.

WAS IST DER HINTERGRUND? Für den Youngster, der in der Vorsaison noch als dritter Torwart im Kader stand, soll es demnach per Leihe zu Pokalgegner Preußen Münster gehen. Schenk war bereits bei der Teampräsentation nicht mehr dabei.

WAS IST NOCH PASSIERT? Doch auch für Alexander Nübel steht nun wohl der gewünschte Wechsel an. Nachdem Sport Bild bereits vermeldete, dass ein Transfer kurz bevorstehe, berichtete Sky am späten Sonntagabend von einer finalen Einigung zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München.

WIE GEHT ES WEITER? Nübel werde für ein Jahr zum VfB verliehen, dafür sollen die Schwaben dann eine Million Euro Leihgebühr zahlen.