FC Bayern München und der Transferpoker um David Alaba: Auch Liverpool nimmt angeblich Kontakt auf

Auch der FC Liverpool steigt angeblich in den Poker um David Alaba ein. Real Madrid bleibt derweil Favorit auf eine Verpflichtung des Bayern-Stars.

Als Favorit auf eine ablösefreie Verpflichtung von David Alaba vom gilt , doch nun soll auch der in den Transferpoker um den Österreicher einsteigen wollen. Der Abgang Alabas beim FCB nach Vertragsablauf im Sommer ist anscheinend schon beschlossene Sache.

Wie der Transferexperte Fabrizio Romano im Guardian berichtet, arbeite das Team um Trainer Jürgen Klopp hart daran, Alaba nach Ablauf der aktuellen Spielzeit ablösefrei unter Vertrag zu nehmen: Die Reds hätten bereits Kontakt zu Alabas Management um Berater Pini Zahavi aufgenommen.

FC Bayern: Real Madrid Top-Favorit auf Verpflichtung von David Alaba

Für Liverpool wäre Alaba eine Stärkung der Defensive, in der Virgil van Dijk und Joe Gomez derzeit langfristig ausfallen und in der kommenden Saison erst wieder zu ihrer Top-Form zurückfinden müssten. Auch Dayot Upamecano von wird in den Medien als möglicher Liverpool-Neuzugang gehandelt.

Mehr Teams

Klopps Chancen auf eine Verpflichtung Alabas erscheinen jedoch eher gering: Nach Informationen von Goal und SPOX verhandeln Zahavi und Alaba bereits mit Real Madrid, die Königlichen sind Top-Favorit, was den Transfer angeht - auch weil der Österreicher stets betonte, einmal in für einen der beiden Top-Klubs Real oder Barca spielen zu wollen. Allerdings steht eine Einigung in puncto Gehalt noch aus.

Alaba wird die Bayern aller Voraussicht nach im Sommer nach zwölf Jahren verlassen. Mehrere Angebote zur Vertragsverlängerung hatte der Österreicher in den vergangenen Monaten ausgeschlagen, daraufhin zogen die Bayern ihr Angebot medienwirksam zurüclk. Das Tischtuch zwischen Verein und Spieler ist in dieser Hinsicht zerschnitten.