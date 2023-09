FC Bayern München: "Es war knapp" - Kyle Walker gibt Einblicke in seinen Flirt mit dem FCB

Kyle Walker hat über seinen Flirt mit dem FC Bayern München gesprochen und eine Entscheidung für seine weitere Karriere getroffen.

WAS IST PASSIERT? Kyle Walker hat offengelegt, dass er beinahe zum FC Bayern München gewechselt wäre. Außerdem kündigte der Rechtsverteidiger an, dass er seinen Vertrag bei Manchester City verlängern werde.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Bayern wollten Walker als Ersatz für den mittlerweile zu Inter Mailand gewechselten Benjamin Pavard verpflichten. Lange Zeit sah es so aus, als würde der Engländer nach München kommen, doch dann platzte der Deal.

WAS WURDE GESAGT? "Es war knapp", wird Walker von ESPN zitiert: "Aber im Fußball können Dinge passieren. Entscheidungen können getroffen werden, die Dinge können sich aber ändern. Es hat nicht sein sollen." Die Erfahrung in München hätte er durchaus genossen, doch Manchester City sei "ein großartiger Verein und man darf nicht unterschätzen, was dieser Verein in den letzten sechs oder sieben Jahren geleistet hat".

Das Geld sei ihm "völlig egal" gewesen: "Man könnte sagen, das ist ein Klischee, aber es ist mir egal. Ich kümmere mich nur um mein Glück und darum, Fußball zu spielen."

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Ein Wechsel wird in den kommenden Transferperioden wohl eher kein Thema mehr sein. Eine Verlängerung bei Manchester City steht nämlich kurz bevor. "Es wird zur Verlängerung kommen", kündigte der Rechtsverteidiger an: "Ich liebe diesen Ort. Ich habe hier Dinge erlebt, von denen ich nur geträumt habe, vor allem in der letzten Saison, warum sollte man also einen Verein wie diesen verlassen wollen?" Walkers aktuelles Arbeitspapier bei den Skyblues läuft 2024 aus.