FC Bayern München offenbar kurz vor Transfer von Daley Blind

Der FC Bayern München steht wohl vor einer großen Transferüberraschung. Der vereinslose Daley Blind schließt sich offenbar den Münchnern an.

WAS IST PASSIERT? Beim FC Bayern München steht offenbar ein Überraschungstransfer bevor. Laut der niederländischen Tageszeitung Telegraaf steht Daley Blind kurz vor einem Wechsel zu den Bayern. Am Donnerstagmorgen sei der 32-Jährige Richtung Süddeutschland aufgebrochen. Beim Rekordmeister soll Blind zunächst einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Laut Bild gab es den ersten Kontakt zwischen Klub und Spielerseite zwischen Silvester und Neujahr. Blind soll ein niedriges Grundgehalt bekommen, das durch ein Prämiensystem jedoch steigen kann.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit einem Transfer von Blind reagieren die Verantwortlichen des Rekordmeisters auf die Verletzung von Lucas Hernández. Der Franzose hatte sich bei der WM in Katar einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt bis Saisonende aus. Durch den Ausfall des 26-Jährigen brach den Bayern nicht nur eine Option in der Innenverteidigung weg, sondern ebenso der einzige nominelle Ersatz für Linksverteidiger Alphonso Davies.

Mit Blind schlagen die Bayern zwei Fliegen mit einer Klappe, der Niederländer kann sowohl zentral als auch auf der linken defensiven Außenbahn spielen. Zuletzt hatte der 99-malige Nationalspieler seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam aufgelöst, er ist also ablösefrei zu haben.

DIE TRANSFERHISTORIE: Blind spielte fast seine gesamte Karriere über in den Niederlanden, einzig zwischen 2014 und 2018 lief er für Manchester United auf. Für Ajax und United bestritt er unter anderem 61 Champions-League-Spiele.