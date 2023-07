FC Bayern München: Torhüter-Karussell dreht sich weiter! David Raya "40 Millionen Pfund" wert - Yassine Bounou wieder ein Thema?

Das Torhüter-Karussell beim FC Bayern München dreht sich weiter. Wer wird der Ersatz von Manuel Neuer?

WAS IST PASSIERT? Trainer Thomas Frank vom FC Brentford hat David Raya, der zuletzt als neuer Keeper des FC Bayern gehandelt wurde, ein Preisschild verpasst.

WAS WURDE GESAGT? "Er ist 40 Millionen Pfund wert. Er war in der vergangenen Saison einer der vier besten Keeper der Premier League", sagte Frank.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ein Wechsel zum FC Bayern erscheint nach einem Meeting am Sonntag unwahrscheinlich. Laut Fabrizio Romano sollen die Münchner ein Leihgeschäft mit einer Kaufoption angeboten haben. Brentford und der 27-jährige Spanier lehnten dies aber wohl unisono ab. Dafür soll nun laut The Athletic der FC Arsenal interessiert sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Laut Sport1 ist deshalb Yassine Bounou vom FC Sevilla wieder eine ernsthafte Alternative für die Münchner. Der marokkanische WM-Held von 2022 könne sich demnach eine Leihe vorstellen.