FC Bayern München - Thomas Tuchel nach Supercup fassungslos: "Kane denkt wahrscheinlich, wir hätten vier Wochen nicht trainiert"

Das 0:3 im Supercup gegen Leipzig macht Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel ratlos. Für Stürmer Harry Kane tut es ihm leid.

WAS IST PASSIERT? Thomas Tuchel hat mit Fassungslosigkeit auf den Auftritt des FC Bayern München bei der 0:3-Niederlage im Supercup gegen RB Leipzig reagiert. Der FCB-Trainer ging mit seiner Mannschaft bei Sky und Sat.1 hart ins Gericht.

WAS WURDE GESAGT? "Die Diskrepanz zwischen der Verfassung, der Form, der Stimmung, mit der wir anreisen, und dem, was wir auf den Platz bekommen, ist eklatant, ist riesengroß. Es ist für mich im Moment unerklärlich", sagte Tuchel konsterniert und fuhr fort: "Es ist einfach eine komplette Fortsetzung vom 33. Spieltag, von den Spieltagen zuvor. Als hätten wir vier Wochen nix gemacht, muss man leider so sagen. Das ist erschreckend."

Tuchel, der nicht zum ersten Mal ratlos wirkte und deutliche Worte für die Leistung seines Teams fand, sah keinen Fortschritt nach mehreren Wochen der Sommer-Vorbereitung: "Ich erkenne nichts mehr wieder: Weder von dem, was wir inhaltlich machen wollten, noch von dem, wie wir zuletzt gespielt und trainiert haben. Es ist einfach nichts wiederzuerkennen heute. Und deshalb sind die Art und Weise und das Ergebnis erschreckend."

Nach den Gründen für diesen Zustand der Mannschaft gefragt, entgegnete der FCB-Coach: "Es ist mental. Ich habe keine Ahnung, wieso das so ist. Ich habe jetzt keine Lösung. Ich bin konsterniert und extrem enttäuscht. Das Schwierige ist, dass ich keine Ansatzpunkte habe. Wir werden hunderte Fehlerbilder finden, wir werden auch paar Sachen finden, die gut waren. Aber ist es das dann?"

Tuchel sei sich nicht, sicher, "ob das ein inhaltliches Problem ist". Denn: "Wir stehen seit vier Wochen in der gleichen Grundordnung, wir spielen fast mit dem gleichen Personal. Sobald wir etwas zu verlieren haben, ist es nicht die gleiche Gruppe. Und das ist nicht gut. Ich kann es nicht erklären. Wenn es jemand kann, gerne..."

Auch Harry Kane, der für seinen neuen Klub debütierte, konnte nichts mehr an der Pleite gegen effektive Leipziger ändern. "Es tut mir einfach leid", sagte Tuchel über den Stürmer. "Der denkt wahrscheinlich, wir hätten vier Wochen nicht trainiert. Das hatte nichts mit dem zu tun, was wir bisher gespielt haben. Es ist ein sehr bitterer Abend für ihn."

Auf der Pressekonferenz nach der Partie wurde Tuchel deutlich, wie er mit Kane plant: "Wir müssen von ihm lernen, nicht er von uns. Er hat genau das, was wir brauchen. Es gibt keinen Aufbau. Er hat letzte Woche gespielt, er trainiert und spielt. Er wird in Bremen beginnen. Er spielt jedes Spiel."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für Tuchel war es das 13. Pflichtspiel als Trainer des FC Bayern. Seine Bilanz ist reichlich mager: Sechs Siegen stehen fünf Niederlagen und zwei Remis bei einem Torverhältnis von 22:20 gegenüber.