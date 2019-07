FC Bayern München: Testspiele, Vorbereitung, International Champions Cup (ICC), Audi Cup - alle Termine und Infos zur Saisonvorbereitung des FCB

Der FC Bayern München beginnt mit der Vorbereitung für die kommende Saison. Goal erklärt den Fahrplan des Rekordmeisters in den kommenden Wochen.

Bevor der amtierende deutsche Meister FC Bayern München am 16. August in die Bundesliga-Saison startet und sich auf die Mission Titelverteidigung begibt, stehen für die FCB-Stars im Vorfeld noch einige Testspiele an.

Am 8. Juli hat die Saisonvorbereitung der Bayern offiziell begonnen. Nach einigen Trainingseinheit an der Säbener Straße reist der Rekordmeister dann am 15. Juli in die USA, um dort diverse Marketingtermine wahrzunehmen und einige Testspiele zu bestreiten. FCB-Neuzugang Benjamin Pavard, der kürzlich offiziell vorgestellt wurde, wird auch Teil der USA-Gruppe sein.

Während der neuntägigen USA-Reise trifft das Team von Trainer Niko Kovac auf drei Schwergewichte des europäischen Fußballs: Der , sowie der sind die hochkarätigen Kontrahenten.

Nach den Vorbereitungen in den Vereinigten Staaten geht es für den FCB-Tross zurück nach München. Dort trägt der Klub dann Ende Juli den Audi Cup aus, an dem auch Istanbul, und Real Madrid teilnehmen.

Zum Abschluss der Saisonvorbereitung begibt sich der FC Bayern dann noch ins Trainingslager nach Rottach-Egern.

Der FC Bayern in der Vorbereitung auf die Saison 2019/20: In diesem Artikel erfahrt Ihr alle Termine der anstehenden Testspiele.

: Alle Testspiele auf einen Blick

Datum Uhrzeit Testspiel Wettbewerb Austragungsort Mi., 17. Juli 5:00 FC Bayern - FC Arsenal ICC Los Angeles, USA Sa., 20. Juli 2:00 FC Bayern - Real Madrid ICC Houston, USA Di., 23. Juli 3:00 FC Bayern - AC Mailand ICC Kansas City, USA Di., 30. Juli 20:30 FC Bayern - Fenerbahce Audi Cup München Mi., 31. Juli 18:00 / 20:30 FC Bayern - Real Madrid/Tottenham Hotspur Audi Cup München

Wenn der FC Bayern seine Testspiele im Rahmen des International Champions Cups bestreitet, ist der Streamingdienst DAZN mit von der Partie. Auf der Online-Plattform werden die drei Spiele des FCB via LIVE-STREAM übertragen.

Alternativ zur Übertragung auf DAZN besteht zudem die Möglichkeit, die Testspiele des FC Bayern bei Sport1 zu verfolgen. Der TV-Sender zeigt die Partien gegen Arsenal, Real Madrid und Milan sowohl im TV als auch via LIVE-STREAM.

FC Bayern München: Die USA-Reise und der ICC im Überblick

Seit 2013 wird der vom US-amerikanischen Milliardär Stephen Ross gegründete International Champions Cup (ICC) jährlich vor dem Saisonbeginn in den USA ausgetragen. Neben Vermarktungsgründen und den Kontakt zu Fans in den Vereinigten Staaten ist der Wettbewerb vor allem finanziell lukrativ und zieht in jedem Jahr zahlreiche europäische Top-Klubs an.

Der FC Bayern reist in diesem Juli bereits zum vierten Mal im Rahmen der sogenannten "Audi Summer Tour" in die USA, um dort am ICC teilzunehmen und die Vorbereitung auf die anstehende Saison zu absolvieren.

"Das Programm mit hochkarätigen Spielen in einem unserer wichtigsten Märkte unterstreicht das Ziel des Engagements, unsere Kunden und die FC Bayern-Fans nachhaltig zu begeistern und ihnen Erlebnisse auf höchstem Niveau zu bieten", ließ der Vize-Präsident der Audi-Marketingabteilung Martin Sander auf der Bayern-Homepage verlauten.

Dass der FC Bayern nicht ausschließlich aus Marketingzwecken in die USA reist, sondern auch sportliche Ambitionen verfolgt, zeigt die prominente Besetzung der Reisegruppe. Folgende 17 Profis sind mit dabei:

Manuel Neuer, Sven Ulreich, Niklas Süle, Jerome Boateng, Benjamin Pavard, David Alaba, Joshua Kimmich, Javi Martinez, Thiago, Leon Goretzka, Renato Sanches, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Thomas Müller, Robert Lewandowski, Jann-Fiete Arp