FC Bayern München: Taichi Fukui kommt von Sagan Tosu

Der FC Bayern gibt die Verpflichtung von Taichi Fukui bekannt. Der 18-Jährige soll vorerst in der zweiten Mannschaft spielen.

Neuzugang beim FC Bayern München: Wie der Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, wechselt der 18 Jahre alte Japaner Taichi Fukui zum 1. Januar 2023 vom Erstligisten Sagan Tosu zum FC Bayern, wo er einen Vertrag bis Juni 2025 unterschrieben hat.

"Taichi ist ein interessantes Talent, ein technisch versierter offensiver Mittelfeldspieler, flink und dribbelstark. Auch aufgrund seiner starken Persönlichkeit sind wir von seinem weiteren Entwicklungspotenzial überzeugt", sagte Holger Seitz, Sportlicher Leiter im Bayern-Nachwuchs, über den Neuzugang.

Fukui überzeugte im Bayern-Training

Fukui, der in diesem Sommer in Trainingseinheiten bei der Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern auf sich aufmerksam gemacht hatte, soll zunächst in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen.

In seiner Heimat avancierte Fukui zum jüngsten Debütanten in der Profimannschaft von Sagan Toso. "Es ist mir eine große Ehre, bald beim FC Bayern spielen zu dürfen. Ich werde alles für den Verein geben", sagte der japanische U20-Nationalspieler.