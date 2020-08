FC Bayern München stellt sein Champions-League-Trikot für die Saison 2020/21 vor

Seit einiger Zeit ist bekannt, wie Heim- und Auswärtstrikot des FC Bayern für die Saison 20/21 aussehen. Jetzt wurde das CL-Jersey präsentiert.

Der hat sein drittes Trikot für die kommende Saison präsentiert. Der Dress ist als Hommage an die Allianz Arena, die Heimspielstätte des deutschen Rekordmeisters zu verstehen. Die Münchner werden mit diesem Trikot in der an den Start gehen.

Quelle: adidas

Zudem erinnert das Design von Ausrüster adidas an die berühmte Flagge des Freistaats Bayern, im Nackenbereich wurde - wie gewohnt - der Slogan "Mia san Mia" eingearbeitet.

FC Bayern München mit Chance auf das Triple

Der FCB geht zum achten Mal in Folge als amtierender Meister in die neue Spielzeit.

Außerdem sicherte sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick den und gilt als aussichtsreicher Kandidat auf den Champions-League-Titel.