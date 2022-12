FC Bayern München: Starke WM von Dayot Upamecano

Dayot Upamecano spielte eine starke WM. Nach der Verletzung von Lucas Hernández dürfte der 24-Jährige für den FC Bayern noch wichtiger werden.

So ganz generell betrachtet lief die Weltmeisterschaft aus Sicht des FC Bayern München ziemlich verheerend. Die deutschen Nationalspieler mussten schon nach der Vorrunde heimreisen, Stammkeeper Manuel Neuer brach sich kurz darauf den Unterschenkel. Alphonso Davies und Eric Maxim Choupo-Moting scheiterten mit Kanada und Kamerun ebenfalls in der Gruppenphase.

Lucas Hernández riss sich das Kreuzband, Benjamin Pavard manövrierte sich mit schwachen Leistungen gepaart mit öffentlich geäußerten Wechselabsichten sowie Zentrumswünschen ins Abseits, Kingsley Coman vergab im Finale gegen Argentinien beim Elfmeterschießen. Matthijs de Ligt fristete bei den Niederlanden ein Reservisten-Dasein. Genau wie Josip Stanisic bei Kroatien, der beim Spiel um Platz drei immerhin ein siegreiches WM-Debüt feierte.

Euphorisiert dürfte dagegen Noussair Mazraoui nach München zurückkehren: Er schrieb mit Marokko Fußball-Geschichte, erstmals erreichte ein afrikanisches Land ein WM-Halbfinale. Nach der Finalniederlage wohl nicht euphorisiert, aber zumindest mit etwas Abstand stolz sein dürfte auch Dayot Upamecano. Der 24-jährige Franzose etablierte sich bei der WM in Katar im Kreise der besten Innenverteidiger der Welt.

Upamecano setzte sich gegen hochklassige Konkurrenz durch

Um das zu schaffen, musste er erstmal zu den zwei besten Innenverteidigern Frankreichs aufsteigen, was an sich schon eine Herausforderung ist. Wohl keine andere Nation verfügt auf dieser Position über dermaßen viele herausragende Spieler.

Neben Upamecanos Kollegen vom FC Bayern München Pavard und Hernández standen in Frankreichs WM-Kader noch Ibrahima Konaté (FC Liverpool), Raphael Varane (Manchester United), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (FC Arsenal) sowie Axel Disasi (AS Monaco). Und dann gibt es ja auch noch die derzeit verletzten Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain) und Wesley Fofana (FC Chelsea).

Getty

Wegen dieser Konkurrenzsituation brachte es Upamecano vor der WM lediglich auf sieben Länderspiele, in Katar kamen fünf weitere dazu. Upamecano verpasste aus Schonungszwecken lediglich das unwichtige dritte Gruppenspiel gegen Tunesien und krankheitsbedingt das Halbfinale gegen Marokko.

Dayot Upamecano: Lob von Xavi und WM-Rekord

Trotz einer starken Leistung seines Vertreters Konaté kehrte Upamecano für das Finale gegen Argentinien in die Startelf zurück. Ein immenser Vertrauensbeweis von Trainer Didier Deschamps, den Upamecano größtenteils rechtfertigte. Beim so traumhaften zweiten Treffer Argentiniens wirkte er zwar wie seine Kollegen orientierungslos, anschließend überzeugte er aber mit starken Defensivaktionen - wie etwa bei einem Block gegen Lautaro Martinez in der Verlängerung.

Upamecano wurde im gesamten Turnier kein einziges Mal ausgedribbelt, das schaffte seit Beginn der Datenerfassung zur WM 1966 kein Stammverteidiger eines Finalisten. Zwischenzeitlich pries ihn der ausgewiesene Fußball-Experte Xavi Hernández als "einen der besten Innenverteidiger bei diesem Turnier".

Einzige Wermutstropfen: Im Achtelfinale gegen Polen verschuldete er per Handspiel einen letztlich folgenlosen Elfmeter; im Viertelfinale gegen England hatte er Glück, dass sein Einsteigen gegen Harry Kane nicht ebenfalls geahndet wurde.

Dayot Upamecanos neues Selbstvertrauen

Bereits im Vorfeld des Turniers habe sich Deschamps laut L'Equipe mit Upamecano getroffen, um ihm mitzuteilen, dass er ihn für "ein Monster" halte: "Ich schaue mir deine Spiele mit Bayern an, du hast alles: die Physis, den Vorwärtsdrang, die Zweikampfstärke." Über diese Fähigkeiten verfügt Upamecano schon seit jeher, setzt sie aber erst seit dieser Saison auch konstant ein.

Nach seiner durchwachsenen ersten Spielzeit beim FC Bayern arbeitete Upamecano zuletzt viel individuell: Er engagierte einen privaten Fitnesstrainer und außerdem einen Opernsänger, um seine Kommunikationsfähigkeiten auf dem Platz zu verbessern. Sein Trainer beim FC Bayern Julian Nagelsmann nannte seine Entwicklung kurz vor der WM "Weltklasse". Upamecanos Nebenmann Varane und seinem Trainer Deschamps fiel vor allem sein gesteigertes Selbstvertrauen auf.

"Es gab auf emotionaler und mentaler Ebene eine Blockade, die ihn gebremst hat", erklärte Deschamps. "Das hat er überwunden, er ist jetzt entspannter und selbstbewusster. Das hat ihm geholfen, sein bestes Level zu erreichen." Laut Varane habe ihm "früher ein wenig das Selbstvertrauen gefehlt, aber das hat er mittlerweile auch bei der französischen Nationalmannschaft gewonnen. Er hat gezeigt, dass er die Kurve gekriegt hat."