FC Bayern München: Transfer von Sergino Dest offenbar kurz vor Abschluss

Sergino Dest wird sich höchstwahrscheinlich dem FC Bayern anschließen. Nun dürfte die Verkündung des Transfers nicht mehr lange dauern.

Der steht offenbar unmittelbar vor einer Einigung mit Amsterdam bezüglich eines Transfers von Rechtsverteidiger Sergino Dest (19). Das berichtet das niederländische Magazin ADSportwereld.

Demnach habe der FC Bayern in der vergangenen Woche Kontakt mit Ajax aufgenommen. Zunächst lagen die finanziellen Vorstellungen weit auseinander. Bei einer Verhandlungsrunde am Montag sollen sich die beiden Parteien aber erheblich angenähert haben. Es steht eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro im Raum.

FC Bayern München: Fünfjahresvertrag für Dest?

Mit Dest hat sich der FC Bayern übereinstimmenden Berichten zufolge bereits auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Sein aktueller Kontrakt bei Ajax läuft bis 2022.

An den ersten beiden Spieltagen der neuen -Saison wurde der US-amerikanische Nationalspieler Dest jeweils lediglich eingewechselt. Stammspieler rechts in der Viererkette ist Noussair Mazraoui.