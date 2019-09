FC Bayern München beim SC Paderborn: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER, Highlights und Co. - so wird die Bundesliga am Samstag übertragen

Der FC Bayern München gastiert beim Aufsteiger aus Paderborn. In diesem Artikel gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Am 6. Spieltag der muss der einmal quer durch die Republik reisen; das Auswärtsspiel beim steht an. Anpfiff der Partie in der Benteler Arena ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Der Rekordmeister hat einen Saisonstart hingelegt, der etwas durchwachsen daherkommt: Von fünf Spielen konnte das Team von Trainer Niko Kovac drei gewinnen, zweimal spielten die Bayern unentschieden. Das Ergebnis: Aktuell Platz zwei, zwei Zähler hinter Spitzenreiter .

Der Aufsteiger SC Paderborn hingegen träumt nur von solch hohen Tabellensphären. Platz 18 ist aktuell die Realität für Trainer Steffen Baumgart und seine Mannschaft. Bislang steht nur ein Punkt auf der Habenseite, das Torverhältnis beträgt 6:14.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung des Auswärtsspiels des FC Bayern München in Paderborn live im TV und LIVE-STREAM wissen müsst. Wenn sie bekannt sind, erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen des Duells. Außerdem findet Ihr weiter unten die Bilanz der beiden Kontrahenten - sie fällt sehr eindeutig zugunsten eines Teams aus.

FC Bayern München beim SC Paderborn: Das Duell im Überblick

Duell SC Paderborn 07 - FC Bayern München Datum Samstag, 28. September 2019 | Anpfiff: 15.30 Uhr Ort Benteler Arena Kapazität 15.000 Plätze

FC Bayern München beim SC Paderborn live im TV sehen: So geht's

In Paderborn gibt es für den FC Bayern München nur ein Ziel: drei Punkte. Ihr wollt live im TV verfolgen, ob die Superstars aus dem Süden das schaffen? Dann kommen hier alle Informationen zur Übertragung im TV und die Antwort, ob SC Paderborn vs. FC Bayern München live im Free-TV zu sehen sein wird.

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München beim SC Paderborn heute live im TV

Gute Nachrichten für alle Bayern- und SCP-Fans mit einem Sky-Abonnement: Das Duell am Samstag zeigt der Bezahlsender live und in voller Länge - und das ganze sogar exklusiv. Denn Sky besitzt in den Großteil der Übertragungsrechte der Bundesliga. Falls Ihr noch kein Sky-Kunde seid, informiert Euch einfach auf deren Website über Angebote und Preise.

Die Vorberichterstattung für SC Paderborn vs. FCB beginnt bereits um 14 Uhr auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Das Einzelspiel Paderborn gegen Bayern seht Ihr dann auf Sky Sport Bundesliga 2 respektive Sky Sport Bundesliga 2 HD. Anpfiff ist wie gesagt um 15.30 Uhr.

Zeigt / überträgt das Free-TV SC Paderborn vs. FC Bayern München heute live?

Die Antwort lautet: Nein! Alle Fußball-Fans, die das Aufeinandertreffen zwischen den Ostwestfalen und dem FC Bayern live im TV anschauen wollen, benötigen ein Sky-Abo.

Dass die Bundesliga aber ansonsten nicht im frei empfangbaren TV läuft, hat einen einfachen Grund: Die Übertragungsrechte für die Bundesliga liegen seit Jahren in den Händen der Pay-TV-Sender. In dieser Saison teilen sich Sky und DAZN die Rechte.

Zusammenfassung: Ihr wollt das Spiel zwischen dem SC Paderborn und Bayern München live im TV sehen? Dann benötigt Ihr ein Sky-Abo. Denn nur bei Sky läuft SCP vs. FCB live und in voller Länge. Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit, die Partie zu verfolgen - nämlich im LIVE-STREAM. Welchen Ihr dafür am besten verwendet, verraten wir Euch im folgenden Abschnitt.

FC Bayern München beim SC Paderborn heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr das Spiel aus der Benteler Arena nicht verpassen wollt, könnt Ihr die Partie auch im LIVE-STREAM verfolgen. Dafür gibt es genau zwei Möglichkeiten, die wir Euch jetzt erklären.

Sky Go zeigt / überträgt SC Paderborn vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Auch im Internet ist Bezahlsender Sky dank seiner Übertragungsrechte an der Bundesliga der erste Ansprechpartner für das Spiel zwischen dem SCP und dem FCB. So zeigt Sky auf seinem Online-Portal Sky Go die 90 Minuten aus der Benteler Arena im LIVE-STREAM.

Um den LIVE-STREAM von Sky Go nutzen zu können, benötigt Ihr allerdings wiederum ein Sky-Abo. Jeder Kunde des Bezahlsenders erhält einen Login für die Plattform Sky Go. Mit diesem könnt ihr ganz einfach auf Eurem Handy, Laptop oder Tablet die Partien der Bundesliga und auch Nürnberg vs. Bayern München live im Stream verfolgen.

Die Sky-Go-App funktioniert auf nahezu allen mobilen Geräten. Was Ihr tun müsst, um den LIVE-STREAM zu starten? Ladet Euch einfach die Sky-Go-App aus den gängigen Portalen (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) kostenlos herunter und installiert die Anwendung.

SC Paderborn vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Neben Sky Go gibt es noch eine weitere Möglichkeit, SC Paderborn vs. Bayern München im LIVE-STREAM zu schauen. Denn auch mit dem Zusatzangebot Sky Ticket könnt Ihr das Derby heute live miterleben.

Mit diesem Angebot von Sky habt Ihr die Chance, ohne lange Vertragsbindung in den Genuss dieses Spiels zu kommen. Aktuell kostet Sky Ticket 9,99 Euro für einen Monat. Danach zahlt Ihr für das Sport-Angebot monatlich 29,99 Euro. Mehr Informationen bekommt Ihr auf der Sky-Ticket-Website.

FC Bayern München beim SC Paderborn: Die Highlights auf DAZN

Nach dem Abpfiff der Partie wird es mehrere Wege geben, die Highlights zu sehen, aber kaum einer ist wohl so schnell und einfach wie DAZN. Der Streamingdienst, der seit dieser Saison auch die Freitags- und Montagsspiele Bundesliga und außerdem die und überträgt, zeigt alle Höhepunkte der Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie.

Wer es also nicht geschafft hat, die Stars des FC Bayern München in Paderborn live im TV und LIVE-STREAM zu sehen, kann das einfach dort nachholen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat. Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 11,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten.

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

Sobald beide Trainer ihre Aufstellungen veröffentlich haben - was rund 60 Minuten vor Anpfiff der Partie der Fall sein wird - findet Ihr sie an dieser Stelle.

FC Bayern München beim SC Paderborn: Die Bilanz

SC PADERBORN (bislang wettbewerbsübergreifend 4 Duelle) FC BAYERN MÜNCHEN 0 Siege 4 0 Unentschieden 0 4 Niederlagen 0 1 Tore 21

FC Bayern München beim SC Paderborn heute live im Ticker verfolgen

Ihr habt nicht die Möglichkeit, das Gastspiel des FC Bayern München beim SC Paderborn heute live im TV oder LIVE-STREAM zu sehen, wollt aber trotzdem nichts von den 90 Minuten verpassen?

Dann müsst Ihr jetzt hier aufpassen, denn wir präsentieren Euch eine Möglichkeit, wie das funktionieren kann: Der LIVE-TICKER von Goal zu SC Paderborn vs. FC Bayern München.

Hier erfahrt Ihr vor dem Anpfiff des Spiels alle wichtigen Fakten im Vorfeld. Sobald der Ball rollt, bekommt Ihr alle Szenen beinahe in Echtzeit beschrieben und verpasst somit kein Tor, keine Vorlage, keinen Wechsel, keine Karte oder wichtiges Ereignis.

Das ganze LIVE-TICKER-Angebot auf Goal ist für Euch komplett kostenlos.