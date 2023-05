Bayern Münchens beste Torschützen der Geschichte: Gerd Müller klar vor Robert Lewandowski

Gerd Müller ist Bayern Münchens bester Torschütze der Geschichte, dahinter liegt Robert Lewandowski. GOAL blickt auf die 20 erfolgreichsten Torjäger.

Der FC Bayern München ist zweifelsohne die dominierende Mannschaft in Deutschland und hat im Laufe der Jahre eine ganze Reihe berühmter Angreifer hervorgebracht.

Aber wer ist der erfolgreichste Torjäger, den die Bayern je hatten?

Gerd Müller steht mit 566 Toren in 607 Einsätzen in allen Wettbewerben an der Spitze der Torschützenliste des Vereins.

Der ehemalige Angreifer, der den Spitznamen 'Bomber' trug, führte die Bayern zu vier Bundesliga-Titeln, vier DFB-Pokal-Triumpfen und zwei europäischen Titeln.

Polens Superstar Robert Lewandowski steht auf Platz zwei der Liste.

Er wechselte 2014 vom Erzrivalen Borussia Dortmund ablösefrei an die Isar und wurde sofort zum wichtigsten Angreifer der Mannschaft.

Lewandowski ebnete den Weg für Bayern Münchens Sextuple im Jahr 2020 und wechselte nach 344 Toren im Sommer 2022 schließlich zum FC Barcelona.

Getty Images

Thomas Müller vervollständigt das Podium in dieser illustren Liste.

Zwar ist Müller vielleicht nicht der glamouröse Stürmer und eiskalte Killer, aber der vielseitige Offensivmann ist unbestreitbar eine Größe für sich.

Müller hat mehr als 225 Tore für die Bayern erzielt und mit dem deutschen Rekordmeister bereits elf Bundesliga-Titel gewonnen.

Getty Images

Auch das Offensivduo Franck Ribery und Arjen Robben ist in dieser Torschützenliste vertreten.

Der niederländische Flügelstürmer erzielte insgesamt 144 Tore für die Bayern, während sein französischer Offensivpartner 124 Treffer für die Roten erzielte.

FC Bayern München: Die 20 besten Torschützen der Geschichte