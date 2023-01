FC Bayern München: Real Madrid wollte offenbar Mathys Tel verpflichten

Mathys Tel gilt als zukünftiger Top-Star beim FC Bayern. Beinahe jedoch hätte Real Madrid einen Transfer des Franzosen nach München verhindert.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid hatte im vergangenen Sommer offenbar großes Interesse an einem Transfer von Mathys Tel, bevor sich der Franzose für einen Wechsel zum FC Bayern entschied. Laut der tz wollten die Königlichen einen Wechsel des Offensivspielers nach München in letzter Minute verhindern.

Allerdings habe Tel zu diesem Zeitpunkt bereits den Bayern seine Zusage gegeben, zudem sei für ihn ohnehin nur ein Wechsel zum FCB infrage gekommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Tel war im Juli nach wochenlangem Poker für eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic schwärmte in den höchsten Tönen vom 17-Jährigen, der in der Hinrunde auch durchaus bereits aufzufallen wusste.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bislang kam Tel zu zwölf meist kurzen Pflichtspieleinsätzen und erzielte dabei immerhin vier Tore. Im November glänzte er schließlich bei der französischen U19-Nationalmannschaft und traf in drei Spielen fünfmal. Trainer Julian Nagelsmann lobte die "gesunde Arroganz" des Stürmers.