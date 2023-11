FC Bayern München: Real Madrid in Gesprächen mit Berater von Alphonso Davies

Verlässt Alphonso Davies den FC Bayern im Sommer? Es soll bereits Gespräche mit Real Madrid geben.

WAS IST PASSIERT? Der Berater von Alphonso Davies, Nick Huoseh, soll in den vergangenen Wochen mehrere Gespräche mit Real Madrid wegen eines möglichen Transfers seines Klienten geführt haben. Das berichtet die spanische Zeitung AS. Demnach könnte der 23-jährige Linksverteidiger bereits im kommenden Sommer vom FC Bayern zu den Königlichen wechseln.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Bayern würden den 2025 auslaufenden Vertrag mit Davies am liebsten verlängern. Gespräche gibt es diesbezüglich aber derzeit wohl nicht. Der Grund: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind die FCB-Verantwortlichen von Huosehs Vorgehensweise seit Wochen genervt.

Der Davies-Berater hatte seinen Schützling indirekt mehrfach öffentlich mit Real in Verbindung gebracht. "Real ist ein großer Klub, ein großer Name, ich bin ein großer Fan. Wenn man Gerüchte um seinen Spieler hört, macht das schon stolz", hatte Huoseh beispielsweise in einem Interview mit dem "Transfer-Experten" Fabrizio Romano gesagt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUS DIE ZAHLEN: Davies wechselte 2019 von den Vancouver Whitecaps nach München. Seither kam der Kanadier für den FCB in 169 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er acht Tore und 28 Vorlagen beisteuerte.