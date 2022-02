Am heutigen Samstagabend (05. Februar 2022) empfängt der Tabellenerste der Bundesliga, Bayern München, das sechstplatzierte RB Leipzig. Die Bundesligapartie wird um 18:30 in der Allianz-Arena in München angepfiffen.

Mit der aktuellen Tabellensituation kann FCB-Trainer Julian Nagelsmann sehr zufrieden sein. Die Bayern liegen sechs Punkte vor dem BVB, auf RB Leipzig beträgt der Abstand sogar ganze 18 Punkte. Trotzdem gilt es natürlich, auch heute gegen Leipzig mit Neu-Trainer Domenico Tedesco zu gewinnen. Der einzige Sieg gegen den FC Bayern gelang Leipzig übrigens im März 2018. Beim damaligen 2:1-Erfolg trafen sowohl Naby Keita als auch Timo Werner. Beide sind allerdings mittlerweile in der Premier League aktiv und können den Leipzigern bei der heutigen Partie nicht mehr helfen.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels Bayern vs. Leipzig heute im TV und LIVE-STREAM.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live: Das Duell im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. RB Leipzig (live bei Sky Ticket streamen) Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 05. Februar - 18:30 Uhr Spielort Allianz-Arena (München)

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Bei den ganzen unterschiedlichen Anbietern heutzutage immer zu wissen, wer was wann überträgt, ist nicht ganz so einfach. Deshalb klären wir Euch auf, was die Übertragungsrechte der Bundesliga angeht.

Sowohl der Bezahlsender Sky als auch der Streamingdienst DAZN halten die Übertragungsrechte an der höchsten deutschen Spielklasse und haben die Partien dabei untereinander aufgeteilt. DAZN zeigt alle Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag, alle übrigen Partien laufen dann nur bei Sky. Das bedeutet natürlich, dass die heutige Partie ebenfalls nur beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein wird.

Um die Bundesliga bei Sky verfolgen zu können, müsst Ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen, denn wie der Begriff Bezahlsender schon verrät, ist das Zusehen dort nicht umsonst.

Bei eurem Abo könnt Ihr aus unterschiedlichen Paketen auswählen, die es Euch ermöglichen, unterschiedliche Inhalte von Sky zu sehen und zu kombinieren. Welches Paket Ihr braucht, um die Bundesliga zu sehen, und was das Ganze genau kostet, könnt Ihr hier noch einmal genauer nachlesen.

Wenn Ihr dann ein Sky-Abo besitzt, könnt Ihr um 18:30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 die kompletten 90 Minuten der Partie Bayern gegen Leipzig live verfolgen.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertragung im TV gibt es natürlich auch die Option, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Auch hier müsst Ihr aber wieder auf Sky zurückgreifen.

Die erste Möglichkeit stellt Sky Go dar. Hierbei handelt es sich um den LIVE-STREAM-Service von Sky, der direkt in jedem Sky-Abo mitenthalten ist. Ihr müsst Euch also nur die Sky Go-App herunterladen, Euch mit euren Zugangsdaten anmelden und schon könnt Ihr dort das Spiel im LIVE-STREAM sehen.

Neben einem internetfähigen Gerät für den LIVE-STREAM braucht Ihr aber auch wie oben erwähnt ein gültiges Sky-Abo, damit Ihr Zugriff auf den LIVE-STREAM bei Sky Go bekommen könnt.

Die zweite Möglichkeit bei Sky, den LIVE-STREAM zu sehen, ist das Sky Ticket. Das eignet sich besonders für alle, die kein langfristiges Abo abschließen wollen. Ihr könnt Euch für 29,99 Euro das Sky-Supersport-Ticket holen und seht dann 30 Tage lang die Premier League und alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga, die bei Sky laufen, im LIVE-STREAM. Nach dem einem Monat verfällt euer Zugangsrecht allerdings wieder und für die nächsten 30 Tage müsstet Ihr wieder ein Ticket für 29,99 Euro kaufen. Alternativ könnt Ihr allerdings auch ein Jahresabo für das Sky Ticket abschließen und bezahlt dann monatlich 24,99 Euro.

Genauere Infos und den Link zum Sky Ticket gibt es übrigens hier.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live: Der LIVE-TICKER für die Partie

Ihr könnt nicht live vor dem Bildschirm mitfiebern? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von GOAL bleibt Ihr auch unterwegs immer up to date und werdet sofort informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live im TV und STREAM: Die Aufstellung

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live: Die Übertragung der Bundesliga auf einen Blick