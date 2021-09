Topspiel in der Bundesliga: RB Leipzig empfängt heute den FC Bayern München. Goal erklärt, wie das Spitzenspiel LIVE gezeigt / übertragen wird.

Spitzenspiel in der Bundesliga: Meister FC Bayern München ist zu Gast beim Tabellenzweiten der vergangenen Saison, RB Leipzig . Los geht das Topspiel der Woche am heutigen Samstag um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena .

Amtierender Meister gegen den Zweiten der abgelaufenen Bundesligasaison - das Spiel verspricht jede Menge Spannung. Denn es gibt rund um diese Begegnung noch eine Menge Geschichten - mit den Wechseln von Marcel Sabitzer, Dayot Upamecano und Julian Nagelsmann hat der Rekordmeister seinen ärgsten Verfolger in den letzten Monaten schließlich beträchtlich geschwächt.

Ob das der Grund dafür ist, dass RB nicht ideal in die Saison gestartet ist? Drei Punkte aus drei Spielen sind zu wenig, gegen den FSV Mainz 05 und den VfL Wolfsburg setzte es zwei Niederlagen.

Wer das Spiel gewinnt sendet ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz - beide Mannschaften werden nach der Länderspielpause alles geben. Goal erklärt in diesem Artikel, wer das Spiel überträgt / zeigt. Außerdem gibt es hier den kostenlosen LIVE-TICKER.

Begegnung RB Leipzig vs. FC Bayern München Datum Samstag | 11.09.2021 Wettbewerb Bundesliga | 4. Spieltag | Hinrunde Anstoß 18.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Red Bull Arena | Leipzig

Wir haben schon erklärt, welch spektakuläres Spiel uns erwartet - für Sabitzer, Nagelsmann und Upamecano ist es das erste Aufeinandertreffen mit dem alten Verein.

Viele Beobachter:innen der Bundesliga waren sich bereits vor der Saison sicher, dass die Meisterschaft zwischen diesen beiden Team ausgetragen wird - da muss man ein Spiel wie das am Samstag ja gesehen haben!

Schauen wir uns an, ob und wie die Begegnung übertragen wird. Zuerst einmal gibt es herausragende News für alle, die die Begegnung im TV verfolgen wollen: Ja, das Topspiel ist am Samstag LIVE im TV zu sehen!

Fernsehsender Sky überträgt das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD. Wieso Sky das darf? Der Grund dafür ist einfach: Sky hat sich die Übertragungsrechte für alle Begegnung der Bundesliga am Samstag gesichert, daher darf der Privatsender auch das Spiel ausstrahlen.

Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentar : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Sky Sport Bundesliga UHD

Ihr kommt durcheinander, wer wann welches Spiel in der Bundesliga überträgt? Verständlich, schließlich ändern sich die Regeln jede Saison. Wir haben für Euch die folgende Übersicht erstellt:

Termin Übertragung Freitag, 20.30 Uhr (Diese Woche aufgrund von Länderspielpause auf Sonntag, 19.30 Uhr verschoben) DAZN Samstag, 15.30 Uhr Sky Samstag, 18.30 Uhr Sky Sonntag, 13.30 Uhr (fünfmal pro Saison) DAZN Sonntag, 15.30 Uhr DAZN Sonntag, 17.30 Uhr DAZN

Es gibt leider einen großen Nachteil an der Übertragung der Bundesliga bei Sky: Der Kanal aus Unterföhring ist ein Pay-TV-Sender , ihr müsst also bezahlen , um das Programm sehen zu können.

Sky bietet unterschiedliche Pakete an, für das Spiel am Samstag ist eines genau richtig: Das "Bundesliga"-Paket ist das, welches ihr buchen müsst, um teilweise die Bundesliga und die gesamte 2. Bundesliga zu sehen - so auch die Begegnung zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

Sky strahlt die Bundesliga am Samstag LIVE aus - zur großen Erleichterung von vielen Anhänger:innen. Allerdings wechseln immer mehr Menschen heutzutage die Plattform und schauen sich Sport im Internet an - mit Blick auf das Spiel am Samstag schauen wir uns die unterschiedlichen LIVE-STREAMS an, die die Bundesliga übertragen.

Sky hat sich in den letzten Jahren nämlich ein System einfallen lassen, mit welchem man die Bundesliga verfolgen kann: Gleich zwei Portale ( Sky Go und Sky Ticket ) übertragen Sky-Inhalte digital. Aber wie unterscheiden sich die beiden Portale?

Wir legen bei Sky Go los: Sky Go ermöglicht Sky-Kund:innen, die zuvor schon ein Abo abgeschlossen haben, alle Inhalte, die sie sonst auf dem Fernseher sehen könnten, auch unterwegs zu streamen.

Ihr könnt euch bei S ky Go mit euren LogIn-Daten anmelden und euer jeweiliges Paket auch mobil (Laptop, Handy, Tablet) sehen - wenn ihr das Bundesligapaket gebucht habt seht ihr natürlich auch Leipzig vs. Bayern am Samstagabend. Ihr benötigt dafür die SkyGo-App ( kostenlos im App Store und Play Store ).

Als Gegenstück zu Sky Go gibt es das Sky Ticket . Dieses ist für Verbraucher:innen, die keine Lust auf ein langfristiges Abonnement eines Sky-Pakets haben und stattdessen flexibler unterwegs sein wollen.

Das Sky Ticket ermöglicht euch Zugang zu bestimmten Inhalten, dabei ist das Ticket unverbindlich - ihr könnt euch jeden Monat umentscheiden. Die kostenlose App gibt es im App Store und Play Store .

Gegen kein anderes Team, gegen das RB Leipzig in der Bundesliga mindestens dreimal antrat, haben die Sachsen einen so niedrigen Punkteschnitt wie gegen den FC Bayern München (0.7). Nur gegen Borussia Dortmund (6) kassierten die roten Bullen im Oberhaus mehr Niederlagen als gegen den Rekordmeister (5).

RB Leipzig gewann nur eines von insgesamt 10 Bundesliga-Spielen gegen den FC Bayern München und ist seit jenem 2-1-Heimsieg im März 2018 in sechs Partien im Oberhaus gegen die Münchner sieglos (4 Remis, 2 Niederlagen), nur gegen Borussia Dortmund (7) warten die Sachsen länger auf einen BL-Sieg.

Der FC Bayern München gewann seine letzten vier Pflichtspiele allesamt (Torbilanz: 23-3), so eine Siegesserie hatten die Münchner letztmals zwischen Februar 2021 und April 2021 als sie sogar sieben Siege in Serie einfuhren.

Der FC Bayern München ist seit drei Bundesliga-Gastspielen sieglos (2 Remis, 1 Niederlage), so lange wie letztmals in der Saison 2011/12 (vier Spiele). Zum Saisonauftakt gab es ein 1-1 in Gladbach, letztmals sieglos in den ersten beiden Gastspielen der BL-Saison blieb der Rekordmeister 2014/15, damals gab es zwei Remis.

Drei Punkte nach drei Spielen bedeuten den schwächsten Saisonstart der Bundesliga-Historie von RB Leipzig und für Jesse Marsch den schwächsten Start eines RB-Coaches im Oberhaus.

Heimvorteil I: RB Leipzig kassierte in der Fremde in der Bundesliga zuletzt fünf Niederlagen in Serie. Im heimischen Stadion verloren die Roten Bullen dagegen nur eines ihrer letzten 10 Spiele im Oberhaus (6S, 3U) – mit 0-1 gegen den FC Bayern (27. Spieltag 2020/21).

Heimvorteil II: Diese Saison blieb RB Leipzig in beiden Bundesliga-Spielen in der Fremde torlos und erspielte sich dabei in Summe 2.1 Expected Goals, im einzigen Heimspiel gegen Stuttgart traf RB dagegen gleich vierfach und kreierte 3.5 xG.

Bayern Münchens Robert Lewandowski traf in seinen letzten 13 Bundesligaspielen in Folge und stellte damit einen neuen persönlichen Rekord auf, nur Gerd Müller traf noch in mehr BL-Spielen in Folge: Er traf 1969/70 in 16 Einsätzen hintereinander.

RB Leipzigs Coach Jesse Marsch traf 2020/21 als Trainer von Red Bull Salzburg in der Champions League auf den FC Bayern München und kassierte im Hinspiel im heimischen Stadion mit 2-6 seine höchste Pflichtspiel-Niederlage als Trainer der Salzburger. Auch das Rückspiel ging mit 3-1 an den FCB.

Bayern Münchens Julian Nagelsmann trifft erstmals als FCB-Trainer auf seinen Ex-Klub (2019-2021), als Trainer der Leipziger feierte er in 68 Bundesliga-Spielen 37 Siege - mehr als jeder andere RB-Coach. Auch Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer verließen RB Leipzig im Sommer in Richtung München.

Das ist die Aufstellung von RB Leipzig:

Gulacsi - Mukiele, Simakan, Orban, Angelino - Laimer, Kampl - Nkunku, Olmo, Szobozslai - Silva

Der FC Bayern München setzt auf folgende Aufstellung:

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Nagelsmann ist auf alles vorbereitet Julian Nagelsmann wird bei seiner Rückkehr nach Leipzig nichts überraschen, auch keine Pfiffe. Ein bisschen mehr Dankbarkeit aber würde er sich schon erwarten.

München (SID) Julian Nagelsmann ist auf alles vorbereitet. Die meisten Spieler von RB Leipzig kennt er selbst ziemlich gut, und außerdem verfügt der FC Bayern ja über eine "Analyseabteilung, die in der Lage ist, den Gegner auseinanderzupflücken". Es wird also sportlich nur wenig bis nichts geben, was Nagelsmann nicht schon weiß, wenn er nun am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) als Trainer der Münchner zurückkehrt an seine alte Wirkungsstätte.

Der Empfang dort könnte ungemütlich werden, doch auch darauf hat sich Nagelsmann schon eingestellt. "Es können auch alle 34.000 pfeifen", sagt er in Anspielung auf die Zahl der Zuschauer, die seiner Rückkehr beiwohnen dürfen, nein, "das wird meine Performance nicht beeinflussen". Es ist auch so, dass Nagelsmann versichert: "Grundsätzlich" freue er sich sehr auf das Spiel, "ich hatte zwei tolle Jahre dort".

Und doch ließ Nagelsmann am Freitag auch durchblicken, dass er gemischte Gefühle hat. Worte wie "Lügenbaron" las er nach dem Wechsel nach München erwartungsgemäß nicht so gerne über sich, und so wollte er mal klarstellen: Dayot Upamecano sei schon vor ihm zu den Bayern gegangen, für Marcel Sabitzer habe RB noch eine schöne Ablöse bekommen statt nichts. Und Mitarbeiter, die mit ihm nach München gingen, habe er ja auch nach Leipzig mitgebracht.

Also: "Ich habe den Verein nicht ausgebeutet", betonte Nagelsmann. Okay, die Leute sollten ruhig pfeifen, wenn ihnen danach sei, ein bisschen Dankbarkeit oder zumindest Anerkennung fände er aber auch ganz schön. "Wir", und da bezieht Nagelsmann seinen "Staff" mit ein, "wir haben in den zwei Jahren ja auch ein bisschen was erreicht, auch einen guten Geist in den Verein gebracht." Und nein, er sei dort mitnichten nur am See gelegen.

Die Stimmung des Publikums wird wohl stark vom Ergebnis abhängen, und sollte Leipzig unter Nagelsmanns Nachfolger Jesse Marsch im vierten Saisonspiel bereits seine dritte Niederlage hinnehmen müssen, dürfte der Unmut erst recht groß sein. Leid täte es ihm nicht, stürzte er RB mit dem FC Bayern in eine kleine Krise, "Mitgefühl braucht keiner von mir", sagt Nagelsmann. Leipzig, behauptet er, "wird auf jeden Fall in die Spur finden."

Ohnehin hat Nagelsmann ja genug mit seiner Mannschaft zu tun. Drei Tage nach dem Spiel in Leipzig steht schon das Duell beim FC Barcelona zum Auftakt der Champions League an (Dienstag, 21.00 Uhr/Amazon), für den Trainer bedeutet das: Er muss sorgfältig abwägen, wie er sein Personal zum Einsatz bringt. Wer hält nur ein Spiel durch, wer beide? Wer beginnt in Leipzig, wer in Barcelona? Ausfallen am Samstag werden Kingsley Coman und Corentin Tolisso. Ansonsten? Schaut's gut aus, berichtete Nagelsmann, auch die verspätet von der Nationalmannschaft zurückgekehrten deutschen Spieler hätten positive Rückmeldungen gegeben. Heißt also: Auch Thomas Müller und Alphonso Davies sind einsatzbereit, gleiches gilt, wenn auch noch ein wenig eingeschränkt, auch für die zuletzt angeschlagenen Lucas Hernandez und Benjamin Pavard. Aber, nochmal: "Wir müssen da auch ein bisschen planen."

Grundsätzlich aber gilt: Nagelsmann ist gut vorbereitet. Auf alles. Selbstverständlich auch am Samstag. Er werde "alles wiedererkennen und alles wiederfinden" in Leipzig, sagte er lächelnd, er müsse halt nur "im Stadion in die andere Richtung abbiegen".

