FC Bayern München - RB Leipzig live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 2:2

In der Bundesliga trifft der FC Bayern München auf RB Leipzig - das Duell der beiden aktuell besten Teams. Hier gibt's die 90 Minuten im LIVE-TICKER.

Bühne frei für das Top-Spiel der am 10. Spieltag . Der empfängt . Es ist das Duell zwischen dem Tabellenersten und den direkten Verfolger. Das Spiel wird um 18.30 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen.

Wer das Duell nicht hier im LIVE-TICKER, sondern lieber live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, kann das natürlich tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie zwischen dem FCB und RBL .

FC Bayern München vs. RB Leipzig 2:2 Tore: 0:1 Nkunku (19.), 1:1 Musiala (30.), 2:1 Müller (34.), 2:2 Kluivert (26.) Aufstellung FCB Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Alaba - Martinez (25., Musiala), Goretzka - Sane, Müller, Coman - Lewandowski Aufstellung RBL Gulacsi - Mukiele, Konate, Upamecano, Angelino - Adams, Sabitzer - Haidara, Forsberg, Kluivert - Nkunku Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

TOOOR! FC Bayern München - RB LEIPZIG 2:2 | Torschütze: Kluivert

36' RB gleicht wieder aus

TOOOR! FC BAYERN MÜNCHEN - RB Leipzig 2:1 | Torschütze: Müller

34' Und plötzlich haben die Bayern die Begegnung gedreht! Lewandowski steckt auf halblinks den Ball durch die Beine von Upamecano auf Coman, der wiederum umgehend den einlaufenden Müller links im Sechzehner bedient. Der ehemalige Nationalspieler spurtet Konate aus und schiebt dann aus sieben Metern linker Position ins lange Eck ein. Fünfter Saisontreffer für ihn.

32' Die Begegnung ist erneut unterbrochen, Haidara war im Mittelfeld mit dem Kopf gegen Alabas Oberschenkel geknallt und liegengeblieben. Der Mittelfeldspieler wird auf dem Rasen behandelt.

TOOOR! FC BAYERN MÜNCHEN - RB Leipzig 1:1 | Torschütze: Musiala

30' Musiala mit dem Ausgleich! Coman nimmt das Spielgerät von Alaba links am Sechzehner clever mit ins Zentrum und bedient den eben erst eingewechselten Musiala zentral vor dem Strafraum, von wo aus der Youngster einfach mal abzieht. Sein platzierter, halbhoher Schuss schlägt unten rechts ein. Dritter Saisontreffer für Musiala, keine Chance für Gulacsi.

29' Gulacsi packt erneut die Krakenarme aus! Nach dem fälligen Freistoß nach dem Foul an Lewandowski bringt Alaba das Spielgerät von halblinks in den Sechzehner, von wo aus das Kunstleder rechts ans Strafraumeck zu Pavard springt. Der Franzose zieht volley ab, Gulacsi lenkt den Schuss aus 17 Metern knapp über das rechte Lattenkreuz.

27' Lewandowski spielt nach einem leichten Kontakt mit Kluivert den sterbenden Schwan und will erst aufhören zu jammern, als ihm der Niederländer aufhilft. Keine schöne Aktion vom , der spielerisch obendrein bisher nicht überzeugt.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: WECHSEL

25' Da ist der angekündigte Wechsel: Martinez muss vom Rasen, für ihn kommt der einen Hauch offensivere Musiala. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung!

23' Bei den Bayern scheint die nächste schlechte Nachricht anzustehen, denn Martinez humpelt nach einer Verletzung am Knöchel nur noch über den Rasen. Muss der Spanier schon früh vom Rasen?

21' Die Bayern werden damit für eine zu lasche Anfangsphase im Spiel gegen den Ball bestraft. Das Stellungsspiel des amtierenden Meisters lässt ein wenig zu wünschen übrig, dementsprechend verwandelte Nkunku auch verdient seinen dritten Torabschluss!

TOOOR! FC Bayern München - RB LEIPZIG 0:1 | Torschütze: Nkunku

19' Lange Gesichter bei den Bayern, Nkunku schlägt eiskalt zu! Nach einem Ballgewinn am eigenen Sechzehner ist der Ball nach einem überragenden Steilpass von Forsberg zwischen Boateng und Süle hindurch beim einlaufenden Nkunku, der den zu spät herauslaufenden Neuer umkurvt und dann ins leere Tor einschiebt. Zweiter Saisontreffer für ihn!

18' Gulacsi in höchster Not! Alaba spielt einen überragenden langen Ball über die linke Außenbahn in den Sechzehner auf Coman, der das Spielgerät an der linken Fünferkante noch von der Grundlinie kratzt und aufs Tor bringt. Gulacsi ist schnell unten und klärt im kurzen Eck zum Eckball.

17' Nächster Abschluss Nkunku! Kluivert erkämpft sich auf der rechten Seite stark den Ball gegen Martinez und legt dann ins Zentrum zu Sabitzer, der wiederum Nkunku am linken Strafraumeck bedient. Gegen Pavard zieht der Franzose ins Zentrum und zieht aus 17 Metern ab, diesmal segelt sein Schlenzer knapp über das rechte Kreuzeck.

15' Die Bayern ziehen nun mehr und mehr ihren Ballbesitzfußball auf, während die Leipziger vermehrt auf Konter setzen. Beide Mannschaften warten nach einer hektischen Anfangsphase nun ab, was die Konkurrenz macht. Eine sehr gute Partie bisher.

13' Auch Leipzig bleibt gefährlich! Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld ist es Mukiele, der das Spielgerät von rechts auf die Gegenseite zu Nkunku chippt. Der wiedergenesene Offensivspieler zieht aus 18 Metern leicht linker Position ab, Boateng lenkt seinen Schuss aufs Tordach der Bayern.

11' Coman ans Außennetz! Der Franzose bekommt einen Abpraller in der Nähe des linken Fünferecks serviert, wo er Mukiele mit einem schnellen Schritt aussteigen lässt und dann aus sechs Metern und spitzem Winkel abzieht. Das Spielgerät klatscht ans Außennetz.

10' Erste längere Unterbrechung, Lewandowski liegt nach einem Zweikampf mir Konate links vom Leipziger Sechzehner am Boden. Der Pole scheint aber problemlos weitermachen zu können.

8' Die Leipziger laufen die Bayern enorm früh an und versuchen den Spielaufbau so konstant zu stören. Bisher gelingt das erfolgreich, der FCB ist offensiv noch nicht zu Normalform aufgelaufen.

6' Die erste Torannäherung der Bayern! Sane zündet nach einem Ballgewinn rechts im Mittelfeld den Turbo und bedient anschließend den mitlaufenden Müller, der eine Flanke an den kurzen Pfosten bringt. Dort ist allerdings Upamecano zur Stelle, der auf Kosten eines Eckballs souverän klärt.

4' Die Gäste haben den ersten Schlag im symbolischen Boxkampf gesetzt, eine bayrische Dominanz von Beginn an gibt es heute nicht. Die Gäste sehen sich auf Augenhöhe - und treten auch so auf.

2' Sabitzer an die Latte! Der erste Leipziger Eckball von rechts landet am langen Pfosten bei Konate, der zurück ans linke Sechzehnereck zu seinem österreichischen Teamkollegen legt. Sabitzer zieht von dort aus ab, Neuer lenkt das Spielgerät mit den Fingerspitzen noch an die Querlatte.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Der Ball rollt in der Allianz Arena.

Vor Beginn | Hansi Flick dagegen stellt auf gleich sieben Positionen nach dem 1:1 bei um. Nur Süle, Alaba, Martinez und Sane bleiben in der Startelf, ansonsten werden Nübel, Hernandez, Musiala, Sarr, Arrey-Mbi, Costa und Choupo-Moting durch Neuer, Pavard, Boateng, Goretzka, Müller, Coman und Lewandowski ersetzt.

Vor Beginn | Die Bayern kontern mit folgender Formation: Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Alaba - Martinez, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Lewandowski.

Vor Beginn | Julian Nagelsmann stellt im Vergleich zum 4:3 gegen auf drei Positionen um: Adams beginnt im defensiven Mittelfeld für Kampl, offensiv werden außerdem Olmo und Poulsen durch Nkunku und Kluivert ersetzt. Der Niederländer spielt zum ersten Mal in der Bundesliga von Beginn an.

Vor Beginn | Die Aufstellungen sind bereits da, Leipzig ist einen Tick schneller. Die Gäste beginnen folgendermaßen: Gulacsi - Mukiele, Konate, Upamecano, Angelino - Sabitzer, Adams, Haidara, Kluivert, Nkunku - Forsberg.

Vor Beginn | Schiedsrichter der heutigen Partie ist Daniel Siebert, seine Assistenten sind Lasse Koslowski und Jan Seidel. Vierter Offizieller ist Christian Dietz. An den Video-Monitoren sitzt heute Tobias Welz.

Vor Beginn | Personell können die Bayern so gut wie aus dem vollen Schöpfen. Alphonso Davies trainierte unter der Woche wieder mit der Mannschaft, ist heute aber noch nicht bereits für den Kader. Gleiches gilt für die Langzeitverletzten Tolisso und Kimmich. Bei Leipzig fehlen weiterhin Henrichs, Hwang, Klostermann und Laimer, dafür kehrt Nkunku heute in den Kader zurück.

Vor Beginn | Die Münchner konnten unter der Woche Kräfte sparen, ein Spiel weniger dürfte bei der hohen Belastung beim Rekordmeister aber keinen Unterschied machen. Die Leipziger gehen in ihr fünfte Spiel in nicht mal drei Wochen, vielleicht ist der Rhythmus für den Champions-League-Halbfinalisten des Vorjahres aber auch ein Vorteil.

Vor Beginn | In der vergangenen Spielzeit endeten beide Duelle in der Bundesliga Unentschieden, für Hansi Flick war es der einzige Punktverlust in einer historisch guten Rückrunde. Auch heute will Julian Nagelsmann die Münchner stolpern lassen. "Letztes Jahr wäre für uns ein Sieg in München drin gewesen. Nach meiner Fantasie haben wir auch für diesen Samstag eine erfolgsversprechende Idee entwickelt. Mit einem Sieg könnten wir an den Bayern vorbeiziehen und an die Tabellenspitze klettern", sagte der RB-Trainer auf der Pressekonferenz.

Vor Beginn | Leipzig im Gegenzug kassierte in der Liga ebenfalls erst eine Niederlage, konnte sich aber erst in der Nachspielzeit am Mittwochabend mit 4:3 gegen Basaksehir durchsetzen und muss am Dienstag in der Königsklasse gewinnen, um ins Achtelfinale einzuziehen.

Vor Beginn | Hansi Flick glaubt aber nicht, dass das die heutige Partie beeinflussen könnte. "Bei diesem Spiel - es ist ein besonderes für beide Teams - da ist jeder Spieler im höchsten Maße motiviert. Da ist egal, wer wann vorher gespielt hat. Beide Mannschaften werden versuchen, zu 100 Prozent auf dem Platz zu sein."

Vor Beginn | Die Ausgangssituation ist recht simpel: Die Leipziger brauchen heute einen Sieg, um an den Münchnern vorbeizuziehen und sich die Tabellenführung zu sichern. Gewinnen die Gastgeber von Hansi Flick, dann können sie schon ein wenig Distanz zur Konkurrenz aufbauen. Der FCB leistete sich unter der Woche beim 1:1 bei Atletico Madrid zwar den ersten Punktverlust in der , hat aber wettbewerbsübergreifend seit 14 Spielen nicht mehr verloren.

Top-Spiel-Zeit in München, Tabellenführer Bayern empfängt die zweitplatzierten Leipziger, beide Teams kommen aus einer schwierigen Champions-League-Woche. Auf geht's unter Flutlicht!

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 10. Spieltages zwischen Bayern München und RB Leipzig.

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Alaba - Martinez, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Lewandowski

Bank: Nübel - Gnabry, Costa, Choupo-Moting, Sarr, Roca, Nianzou, Richards, Musiala

RB Leipzig setzt auf folgende Aufstellung:

Gulacsi - Mukiele, Konate, Upamecano, Angelino - Adams, Sabitzer - Haidara, Forsberg, Kluivert - Nkunku

Bank: Orban, Poulsen, Sörloth, Samardzic, Halstenberg, Olmo, Martinez, Borkowski, Kampl

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dies ist das 9. Bundesliga-Duell zwischen Bayern München und RB Leipzig. Der Rekordmeister gewann die ersten 3, seither aber nur noch 1 der letzten 5 (1 Niederlage und zuletzt 3 Remis in Folge).

Der 2-1-Heimsieg im März 2018 war Leipzigs einziger Sieg in wettbewerbsübergreifend 10 Duellen mit dem FC Bayern München (4 Remis, 5 Niederlagen – 8-mal in der Bundesliga, 2-mal im Pokal).

Nur (in 4 von 7 Duellen) punktete seit 2017/18 in der Bundesliga in so vielen Duellen mit dem FC Bayern wie RB Leipzig (in 4 von 6 Duellen).

RB Leipzig blieb in der Bundesliga gegen keinen anderen Gegner so oft torlos wie gegen den FC Bayern (5-mal). Überhaupt fielen in den letzten 3 BL-Duellen zwischen Bayern und Leipzig nur 2 Tore, beim 1-1 am 4. Spieltag 2019/20.

Der FC Bayern blieb in seinen letzten 70 BL-Spielen nur 2-mal torlos, beide Male gegen RB Leipzig (jeweils 0-0 im Mai 2019 und im Februar 2020).

Die Bayern hatten letztmals 2016/17 nach 9 BL-Spielen so viele Punkte auf dem Konto wie aktuell (22, damals sogar 23). Jenes war Leipzigs Debütsaison in der Bundesliga und die einzige bei RB mit mehr Punkten nach 9 Spielen (21) als aktuell (20).

Der FC Bayern München egalisierte mit 31 Toren in den ersten 9 Spielen den Bundesliga-Rekord von (1974/75). Gleichzeitig sind aber die 13 FCB-Gegentore zu diesem Zeitpunkt Höchstwert seit 2008/09, als es unter Jürgen Klinsmann sogar 15 waren.

Bayerns Robert Lewandowski führt mit 12 Toren die Torschützenliste der Bundesliga 2020/21 an. Nach den ersten 9 Spielen hatten zuvor nur Gerd Müller (14 Tore 1968/69), Christian Müller (13, 1964/65) und Lewandowski selbst (13 in der Vorsaison) im deutschen Oberhaus mehr Treffer erzielt.

FCB-Stürmer Robert Lewandowski traf in 21 der 29 BL-Spiele unter Hansi Flick (32 Tore insgesamt) – und stets gewann der FCB im Anschluss. Das letzte Bayern-Spiel in der Bundesliga, welches trotz Lewandowski-Tor nicht gewonnen wurde, war das 1-5 bei Eintracht Frankfurt am 2. November 2019.

Die beiden Spieler mit den meisten Abschlüssen in dieser BL-Saison, die noch auf ihren ersten Saisontreffer in der Liga warten, sind Leipzigs Alexander Sörloth (15, wie der Mainzer Jean-Paul Boetius) und Dani Olmo (20).

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

FC Bayern vs. RB Leipzig heute ... im TV Sky Sport Bundesliga 1 HD / Sky Sport Bundesliga UHD im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 10. Spieltag gespielt. In einem extra Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem FC Bayern München und RB aus Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Nagelsmanns Riesenrespekt von Bayern und Flick: "Ein ganz, ganz feiner Kerl"

Mit einem Sieg am Samstag im Bundesliga-Gipfel bei Bayern München würde RB Leipzig den Rekordmeister von der Tabellenspitze stoßen. Auf Augenhöhe sehen sich die aufstrebenden Sachsen aber noch nicht.

Charmeoffensive vor dem Bundesliga-Gipfel: RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hat den Gegner Bayern München und dessen Trainer Hansi Flick in höchsten Tönen gelobt. Zwar kann seine Mannschaft den Rekordmeister mit einem Sieg am Samstag ( 18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) von der Tabellenspitze verdrängen, "das heißt aber nicht, dass wir auf Augenhöhe sind", stellte Nagelsmann klar.

Es müsse viel passieren, damit eine Mannschaft am Ende der Saison vor dem FC Bayern landen könne. "Wir versuchen immer unser Bestes und wollen auch am Samstag gewinnen. Wir haben einen guten Plan, die Jungs haben auch Bock zu gewinnen", beteuerte Nagelsmann: "Doch es ist halt nur sehr schwer."

Großen Anteil am Höhenflug des Rekordmeisters in diesem Jahr habe Flick. Bayerns Coach sei ein "ganz, ganz feiner Kerl, ein netter Mensch, der auch mal anruft. Hin und wieder schreiben wir uns", so Nagelsmann. Zudem müsse Flick "auch ein sehr, sehr guter Trainer" sein, der die Mannschaft "nochmal nach vorne gebracht" habe.

Auf dem Platz habe Bayerns Mannschaft unter Flick die größten Fortschritte im Gegenpressing und Attackieren gemacht. Mit welcher Bereitschaft die Top-Spieler bei Ballverlust auch defensiv gearbeitet haben, sei schon beeindruckend, meinte Nagelsmann.

Flick gab die Komplimente zurück. Leipzig habe eine "enorme Entwicklung" gemacht, sagte der Bayern-Coach am Freitag. "Dass Julian ein Toptrainer ist, hat er jetzt auch in Leipzig unter Beweis gestellt", meinte der Bayern-Coach. Nagelsmann mache Dinge, die Flick von der Idee, wie man Fußball spielen möchte, sehr schätzt.

Besonders deutliche Unterschiede zwischen Bayern und Leipzig würden sich nach Einschätzung von Nagelsmann bei den Kadern beider Klubs zeigen. Bayern habe das beste Personal der Liga. "Das weiß jeder." Die Münchner hätten "unheimlich viel Geld" ins Team gesteckt und in den letzten Jahren "viele gute Entscheidungen getroffen."

Aber man sehe jetzt auch, dass die sie ein bisschen müde würden, dass die lange Vorbereitung wegen der extremen Belastung fehle. Gegen Leipzig werde Bayern aber wieder "die maximale Schärfe" haben, auch weil im letzten Spiel mit Manuel Neuer, Leon Goretzka und Robert Lewandowski wichtige Spieler geschont werden konnten.

Während Bayern seinem "Platzhirsch-Dasein" zu Hause gerecht werden wolle, habe Leipzig nur drei Tage später wieder ein "Must-win-Spiel" vor der Brust. Gegen geht es am Dienstag (21.00 Uhr) um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. "Das ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen", das Bayern-Spiel sei hingegen eine Partie, "die wir gewinnen wollen."

Die Leipziger Hoffnungen ruhen auch in München auf Stürmer Alexander Sörloth. Der Norweger erzielte am Mittwoch beim 4:3 im Gruppenspiel der Champions League bei Basaksehir Istanbul mit seinem ersten Tor im elften Spiel den Siegtreffer. "Grundsätzlich wäre es schön, wenn er auch da wieder ein Tor schießen würde", sagte Nagelsmann zum Auftritt in München.

Auch das Gesetz der Serie spricht am Samstag für die Sachsen. Bei den letzten Auftritten in München konnte sich RB immer ein wenig steigern. Die letzten Spiele endeten 0:3, 0:2, 0:1, 0:0. "Wenn man das logisch weiterführt, könnte es sein, dass wir da gewinnen", sagte Nagelsmann.

Quelle: SID

FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick