Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs RB Leipzig live? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Der FC Bayern München empfängt RB Leipzig! Das Bundesliga-Top-Spiel wird am Samstag um 18.30 Uhr angepfiffen, Austragungsort ist die Allianz Arena in München.

Es ist ein wahres Top-Spiel: Der Serienmeister von der Isar trifft auf den Zweiten der Vorsaison. Die aktuelle Bilanz der Leipziger kann sich dabei sehen lassen: Aus den letzten acht Pflichtspielen sprangen sechs Siege und nur eine Niederlage heraus.

Noch dominanter sind aber die Bayern: Neun der letzten zehn Begegnungen wurden gewonnen, nur gegen Borussia Mönchengladbach zum Rückrundenauftakt gab es eine Niederlage. Mit sechs Punkten Vorsprung auf den BVB thront der FCB ganz oben in der Tabelle, RB Leipzig hat bereits 18 Punkte Rückstand!

Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, seitdem Domenico Tedesco die Zügel in Sachsen übernommen hat. GOAL erklärt in diesem Artikel, wer das Spiel am Samstag LIVE im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig am Samstag live? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. RB Leipzig Wettbewerb Bundesliga | 21. Spieltag Datum Samstag | 5. Februar 2022 Anpfiff 18.30 Uhr Ort Allianz Arena | München | Deutschland Bilanz (Elf Spiele in der Bundesliga) sechs Siege FC Bayern München vier Unentschieden ein Sieg RB Leipzig

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig live im Fernsehen? Die Bundesliga am Samstag im TV sehen

Ein Sieg von Leipzig in elf Spielen: Das ist die ernüchternde Bilanz für die Sachsen nach fünfeinhalb Spielzeiten im deutschen Oberhaus. Diese Ausbeute soll sich am Samstag verdoppeln, allerdings wird der Ex-Leipziger Julian Nagelsmann einiges dagegen haben.

Zuletzt hatten fast alle Spieler Pause, nur Spieler von Verbänden außerhalb Europas waren auf Länderspielreise oder beim Afrika-Cup. Uns erwarten also zwei größtenteils ausgeruhte Teams - aber wie wird das Spiel übertragen?

Fußball-Bundesliga live im Fernsehen? So wird FC Bayern München vs. RB Leipzig gezeigt / übertragen

Trotz des großen Punkteunterschieds der beiden Teams darf man das Duell mit großer Gewissheit als Top-Spiel betiteln - wenig verwunderlich, dass viele Anhänger:innen die Partie verfolgen wollen. Aber wie wird sie überhaupt übertragen?

Hier gibt es gute und schlechte Nachrichten, was die Übertragung der Bundesliga am Samstag betrifft. Wir fangen mit den schlechten an: Kein kostenloser Anbieter zeigt die Begegnung live!

DAZN überträgt die Bundesliga: So seht ihr FC Bayern München gegen RB Leipzig live

Egal ob ARD, ZDF, Sport1 oder Eurosport - keiner dieser Sender, die von Zeit zu Zeit LIVE-Sport im kostenlosen Programm haben, zeigt die Bundesliga. Der Grund: Die Sender dürfen das nicht, da sie nicht die entsprechenden Lizenzen haben!

Auch DAZN ist nicht mit von der Partie. Der beliebte Streamingdienst zeigt die Einzelspiele am Freitag und Sonntag, aber nicht die am Samstag. Dafür sind hier die Highlights aller Begegnungen vom Samstag zu sehen!

Highlights schön und gut, aber wer überträgt denn jetzt die Bundesliga am Samstag? Die Antwort: Sky! Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München zeigt das Top-Spiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig.

Der Nachteil bei Sky: Um die Bundesliga hier zu sehen, muss man ein kostenpflichtiges Paket buchen, man muss also bezahlen. Dabei müsst ihr aufpassen, das richtige Paket zu buchen, es gibt nämlich einmal das Sport-Paket (Formel1, DFB-Pokal, Tennis) und das Bundesliga-Paket (Bundesliga und 2. Bundesliga). Hier gibt es alle weiteren Informationen.

FC Bayern München empfängt RB Leipzig: Sky zeigt die Bundesliga am Samstag live in UHD!

Begegnung : FC Bayern München vs. RB Leipzig

: FC Bayern München vs. RB Leipzig Sender : Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga UHD Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM? Die Bundesliga live im Internet sehen - so geht's

DAZN ist am Samstag nicht für die Übertragung des Einzelspiels zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München zuständig, dafür ist Sky die richtige Adresse. Aber wie können Anhänger:innen das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen?

Auch hier ist Sky die richtige Adresse, Sky hat gleich zwei Plattformen, die das Sky-Programm im Internet zeigen. Sky Go und das Sky Ticket sind die richtigen Adressen, wir gehen nun darauf näher ein.

Sky Go überträgt die Bundesliga ohne Zusatzkosten: So seht ihr FCB gegen RBL!

Fangen wir mit Sky Go an - das ist das Programm, welches für alle Kund:innen gedacht ist, die bereits ein Paket bei Sky gebucht haben.

Sky Go zeigt alle Programmpunkte, die man auch im Fernsehen sehen könnte. Ihr seid also unterwegs, habt eine Internetflat sowie ein Sky-Paket gebucht? Dann könnt ihr euch auf Sky Go anmelden und das Spitzenspiel LIVE und ohne Extrakosten sehen!

FC Bayern München vs. RB Leipzig dank Sky Ticket sehen - so geht's!

Die Alternative, solltet ihr noch kein Paket bei Sky gebucht haben: Das Sky Ticket! Es ist wesentlich flexibler als ein Paket und zusätzlich könnt Ihr so eine Menge Geld sparen, vor allem, wenn man das Ticket mit den anderen Sky-Paketen vergleicht.

Ein weiterer Vorteil: Ihr seid mit dem Ticket nicht nur finanziell flexibler, auch zeitlich habt ihr mehr Möglichkeiten: Ihr müsst nicht für mindestens ein Jahr ein Abonnement oder ein Paket buchen, das Ticket könnt ihr monatlich kündigen!

DAZN, Sat1, Prime Video, Sky und die dazugehörigen kostenlosen Apps: So seht ihr die Bundesliga am Samstag LIVE

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen RasenBallsport Leipzig live? Die Aufstellung des Top-Spiels

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen der FC Bayern München und RB Leipzig die Aufstellungen ihrer Mannschaften, welche wir hier eintragen. Klickt euch rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein.

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live im TV und STREAM? So wird FC Bayern München gegen RB Leipzig übertragen