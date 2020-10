FC Bayern München: PSG-Talent Colin Dagba bereut Absage nicht

Erst am Deadline Day präsentierte der FC Bayern einen neuen Rechtsverteidiger. Colin Dagba hatte sich zuvor gegen die Münchner entschieden.

Colin Dagba, Rechtsverteidiger-Talent von , hat dem im Sommer eine Absage erteilt und bereut diese Entscheidung auch nicht, obwohl er sich bei PSG im Konkurrenzkampf mit dem etablierten Thilo Kehrer und Leihspieler Alessandro Florenzi ( ) befindet. Das verriet der 22-Jährige im Gespräch mit Canal+.

"Bayern München? Es gab Gespräche mit meinem Berater. Wir haben uns dann miteinander unterhalten und trafen die Entscheidung, in Paris zu bleiben", sagte Dagba: "Ich bedaure diese Entscheidung nicht, denn es gibt jede Saison einen Wettbewerb." Zuerst hatte RMC darüber berichtet, dass der deutsche Rekordmeister Dagba als Backup für Benjamin Pavard verpflichten wollte.

Während er bei Sylvain Ripoll in der französischen Junioren-Nationalmannschaft gesetzt ist und auch am Montag über 90 Minuten im EM-Qualifikationsspiel gegen die (1:0) auf dem Platz stand, ist Dagba bei PSG aktuell trotz der Verletzung von Kehrer (Adduktorenprobleme) nur zweite Wahl hinter Florenzi. Lediglich einmal stand er unter Trainer Thomas Tuchel in der laufenden Saison in der in der Startelf, viermal wurde er eingewechselt.

FC Bayern holte Bouna Sarr statt Colin Dagba

Dennoch gab er sich mit Blick auf kommende Einsatzzeiten zuversichtlich: "Wir alle wollen spielen, das ist sicher. Es wird ein Spiel nach dem anderen geben, und ich bekomme bestimmt meine Chance."

Während sich Dagba bei PSG durchsetzen will, holte der FC Bayern am Ende der Sommertransferperiode Bouna Sarr (28) von als Pavard-Backup. "Er spielte früher weiter vorne auf der Außenbahn, hat die Offensive im Blut. Seine Dribblings und Flanken werden uns viel Spaß machen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic über Sarr, der für acht Millionen Euro nach München kam und einen Vierjahresvertrag unterschrieb.