FC Bayern München - PSG im LIVE-STREAM: Alle Möglichkeiten

Heute Abend spielt der FC Bayern im Champions-League-Finale gegen PSG. Goal erklärt, wo die Partie im LIVE-STREAM übertragen wird.

Finale in der Königsklasse! Der spielt gegen . Die Partie wird heute Abend um 21 Uhr im Estadio Da Luz in Lissabon angepfiffen.

Eine unfassbar gute CL-Saison wollen die Bayern heute mit dem Gewinn des Henkelpotts feiern. Doch PSG hat etwas dagegen: Die Franzosen konnten den Titel bislang noch nicht gewinnen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain (PSG) heute live im LIVE-STREAM übertragen wird.

FC Bayern München gegen PSG im LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb UEFA (Finale) Datum Sonntag, 23. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Estadio Da Luz (Lissabon) Schiedsrichter Daniele Orsato

Für diese Saison hat die UEFA die Übertragungsrechte an der Champions League an den Pay-TV-Sender Sky und den Streamingdienst DAZN verkauft, die bislang alle Duelle auch im LIVE-STREAM übertragen haben. Mit dem ZDF darf heute zudem ein öffentlich-rechtlicher Sender das Finale übertragen, da mit dem FC Bayern ein deutscher Verein im Endspiel steht und die Partie somit im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein muss.

FC Bayern München gegen PSG im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Der Streamingdienst DAZN geht heute schon um 20.30 Uhr auf Sendung und streamt das Finale der Champions League über die volle Distanz. Das bedeutet, dass Ihr bei DAZN sowohl die vollen 90 Minuten zwischen PSG und dem FC Bayern als auch eine mögliche Verlängerung oder sogar ein Elfmeterschießen live seht.

Beachtet jedoch, dass der LIVE-STREAM heute nur in und in Österreich verfügbar sein wird. Bei DAZN moderiert heute Alex Schlüter, Experte ist am Abend Per Mertesacker. Das Finale wird von Jan Platte kommentiert. Als Neukunde von DAZN ist der Stream für Euch sogar kostenlos, denn DAZN schenkt Euch den ersten Monat des Abonnements.

FC Bayern München gegen PSG im LIVE-STREAM auf DAZN sehen – so geht’s

Die Übertragung des CL-Finals könnt Ihr Euch auf allen mobilen Geräten anschauen. Entweder Ihr klickt Euch über diesen Link zur DAZN-Webseite, oder Ihr holt Euch die kostenlose DAZN-App, die Ihr für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store herunterladen könnt.

Einmal installiert, könnt Ihr sofort auf den LIVE-STREAM zugreifen und das Finale der Champions League ganz entspannt über das Tablet, das Smartphone oder den Laptop schauen. Zudem lässt sich der Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Stick nutzen. Hier findet Ihr alle Infos, die Ihr für die Anmeldung braucht.

Wenn Ihr den Probemonat aktiviert, könnt Ihr DAZN einen Monat lang kostenlos sehen. Unter anderem wird in dieser Zeit die , , La Liga, , NFL, NBA und NHL auf dem Portal laufen. Nach dem Gratismonat kostet DAZN monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Quelle: Imago Images / Poolfoto

FC Bayern München gegen PSG im LIVE-STREAM des ZDF

Wie bereits erwähnt, wird das Finale der Champions League auch im kostenlosen LIVE-STREAM des ZDF übertragen. Um am Abend die Begegnung zwischen PSG und dem FC Bayern live sehen zu können, müsst Ihr nur auf die offizielle Webseite des Senders gehen. Über diesen Link kommt Ihr direkt zum LIVE-STREAM.

Als Experten begrüßt Moderator Jochen Breyer den ehemaligen Bayern-Stürmer Sandro Wagner, der zwischen 2018 und 2019 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag gestanden hatte. Bela Rethy wird das Finale anschließend aus dem Estadio da Luz in Lissabon kommentieren.

FC Bayern München gegen PSG im LIVE-STREAM auf Sky sehen

Die dritte Möglichkeit, um das Endspiel der Champions League heute Abend im LIVE-STREAM verfolgen zu können, ist Sky. Mit Sky Go und Sky Ticket stellt Euch der Pay-TV-Sender dafür gleich zwei Streams zur Verfügung. Doch worin liegt der Unterschied?

FC Bayern München gegen PSG im LIVE-STREAM sehen: Sky Go

Sky Go ist im Abo-Paket von Sky enthalten und damit für alle Kunden des Senders ohne zusätzliche Kosten nutzbar. Über den Online-Dienst könnt Ihr das Programm von Sky rund um die Uhr streamen. Das Sport-Paket, das Ihr benötigt, um PSG gegen Bayern live sehen zu können, bietet Sky aktuell für 17,50 Euro im Monat an.

Darin enthalten ist neben der Champions League auch die Übertragung der Premier League und der Formel 1. Alles, was Ihr tun müsst, um auf Sky Go zugreifen zu können, ist die Sky-Go-App im Google Play-Store, im App-Store oder von der Sky-Webseite herunterzuladen. Mit Eurem persönlichen Login-PIN müsst Ihr Euch anschließend nur noch anmelden.

FC Bayern München gegen PSG im LIVE-STREAM sehen: Sky Ticket

Für alle Zuschauer, die kein Sky-Kunde sind und es auch nicht langfristig werden wollen, steht Sky Ticket zur Verfügung. Für 29,99 Euro im Monat erhaltet Ihr Zugang zu diversen Übertragungen auf Sky. Der Vorteil: Ihr könnt das Ticket schnell und einfach kündigen. Was alles im Preis enthalten ist, wird detailliert auf der Homepage von Sky erläutert.

Übrigens: Sky beginnt heute schon um 19 Uhr mit der Vorberichterstattung rund um das Champions-League-Finale. Als Moderator ist am Abend Sebastian Hellmann im Einsatz, er wird unterstützt von den beiden Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer. Kommentiert wird das Spiel von Wolff Fuss.

FC Bayern München gegen PSG im LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick