FC Bayern München: Philippe Coutinho glaubt an CL-Titel und lobt Hansi Flick

Im Sommer wechselte Philippe Coutinho aus Barcelona an die Isar. Nun spricht der Brasilianer über die Chancen auf den Gewinn der Königsklasse.

Philippe Coutinho traut dem deutschen Rekordmeister Bayern München den ganz großen Wurf in der zu. "Wir wollen unser Bestes geben, die nächste Runde überstehen und am Ende die Champions League natürlich auch gewinnen. Ich denke, wir haben die Qualität dazu", sagte der Brasilianer der Abendzeitung (Wochenendausgabe).

Lobende Worte findet der Offensivspieler für Trainer Hansi Flick. "Flick trägt seinen Teil dazu bei, dass wir so eine gute Stimmung haben. Und wenn man Spaß hat, ist es viel leichter, seinen Job zu erledigen – im Training und in den Spielen", sagte Coutinho und fügte an: "Flick macht seine Sache wirklich hervorragend, er hat das Potenzial, noch länger Bayern-Trainer zu sein, auch über den Sommer hinaus. Wirklich jeder Spieler von uns ist glücklich mit ihm, also warum nicht? Aber diese Entscheidung trifft selbstverständlich die Klubspitze."