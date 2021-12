FC Bayern München unter Pep Guardiola “hat keinen Spaß gemacht”

Leonardo Bittencourt hat erklärt, dass Spiele gegen den FC Bayern München unter Pep Guardiola für den Gegner kein allzu großer Grund für Freude waren.

"Das hat keinen Spaß gemacht, das war echt fies", sagte Bittencourt im Interview mit dem kicker über die Spiele gegen den von Pep Guardiola trainierten FC Bayern in der Bundesliga.

Zu dieser Zeit sei er auch nicht gerne nach München gefahren. "Da hatte man gefühlt Laufschuhe an - weil man den Ball einfach nicht berührt hat. Ich wusste: Du kriegst keinen Ball, keinen Raum - alles, was die machen, funktioniert", erklärte Bittencourt, der heute für Werder Bremen in der 2. Liga aufläuft.

Kein Sieg gegen Guardiola

Bittencourt traf in der Bundesliga viermal mit Hannover 96 und einmal mit dem 1. FC Köln auf Peps Bayern und musste sich alle fünf Male geschlagen geben. Dabei schossen seine Teams in diesen Spielen insgesamt nur ein Tor, kassierten aber 18 Treffer. Später traf er mit der TSG Hoffenheim in der Champions League erneut auf Guardiola - dieses Mal als Trainer von Manchester City. Wieder musste er sich jedoch zweimal geschlagen geben (jeweils 1:2).

Guardiola war von 2013 bis 2016 Trainer des FC Bayern und holte in dieser Zeit insgesamt sieben Titel bei einem Punkteschnitt von 2,41 pro Spiel.