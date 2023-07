FC Bayern München offenbar an Bundesliga-Keeper Oliver Baumann interessiert

Während beim FC Bayern über die Verpflichtung eines Bundesliga-Keepers spekuliert wird, deutet sich ein Abgang von Alexander Nübel immer konkreter an.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München beschäftigt sich bei seiner Suche nach einem neuen Keeper offenbar auch mit Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim. Das berichtet der kicker und verweist darauf, dass der 33-Jährige schon im Winter ein Transfer-Kandidat gewesen sei.

Damals hatte sich Manuel Neuer den Unterschenkel gebrochen, ersetzt wurde er letztlich durch Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach. Der 34-Jährige Schweizer steht nun vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Weil sich Neuers Comeback aber wohl verzögert, sucht der FC Bayern einen neuen Keeper.

WAS IST DER HINTERGRUND? Baumanns Vertrag läuft noch bis kommenden Sommer. In München würde er mit Torwarttrainer Michael Rechner auf einen alten Bekannten treffen. Rechner wechselte auf Betreiben von Trainer Julian Nagelsmann im Winter nach München. Abgesehen vom FC Bayern sollen auch OGC Nizza und der FC Sevilla an Baumann interessiert sein.

Beim FC Bayern wurden im Zuge der Tortwartsuche zuletzt der Georgier Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia (22), Thomas Strakosha vom FC Brentford (28) und Dominik Kotarski (23) von PAOK Saloniki gehandelt.

WIE GEHT ES WEITER? Neben Sommer wird unterdessen vermutlich auch Alexander Nübel den Klub verlassen. Der VfB Stuttgart möchte ihn für die kommende Saison ausleihen und hat deshalb laut übereinstimmenden Berichten ein zweites verbessertes Angebot für den Torhüter abgegeben. Laut Sky bieten die Schwaben weniger als eine Million Euro Leihgebühr, Sport1 berichtet von exakt einer Million. Der FC Bayern habe auf das Angebot noch nicht reagiert.

Sky berichtet, dass sich Nübel einen Wechsel zum VfB gut vorstellen könne. Allerdings ist mit dem englischen Zweitligisten Leeds United ein weiterer Klub im Rennen um ihn. Die Engländer würden Nübel gerne fest verpflichten, haben aber dem Bericht zufolge noch keine Offerte auf den Verhandlungstisch gelegt.

Interessant: Bei der neuen Kader-Auflistung auf der Website des FC Bayern hat Nübel unterdessen nicht einmal eine Trikotnummer zugewiesen bekommen - anders als die vier anderen Keeper Manuel Neuer, Yann Sommer, Sven Ulreich und Johannes Schenk.

