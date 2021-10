Der FC Bayern München am Dienstag: Wo wird Manuel Neuer irgendwann seine Karriere beenden? Und Bundestrainer Hansi Flick spricht über Musiala.

Alle Neuigkeiten zum FC Bayern München heute am Dienstag. Die wichtigsten Informationen gibt es hier in diesem Artikel - zuvor werfen wir einen Blick auf die wichtigsten News der vergangenen Tage.

FC Bayern München, News: Manuel Neuer will wohl seine Karriere beim FCB beenden

Manuel Neuer hat beim FC Bayern München noch ein Arbeitspapier bis 2023. Nach Vertragsende wäre der jahrelange Stammtorhüter dann 37 Jahre alt.

Anschließend soll noch nicht Schluss sein. In einem Interview kündigte Neuer zuletzt an, dass er noch ein paar Jahre dranhängen möchte. "Vom Alter gibt es für mich keine Vorgabe. Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist", sagte er: "Das hängt von gewissen Faktoren ab: von der Fitness, dass es mir körperlich gut geht, dass ich mich nicht ins Training reinschleppe."

Seine aktive Laufbahn will der Keeper nach Informationen von Sport1 in München fortführen und auch beenden. Demnach strebe Neuer derzeit keinen Wechsel zu einem anderen Klub an. Gespräche über eine Ausdehnung seines Kontrakts über 2023 hinaus hätten aber noch keine stattgefunden.

Es bestehe schlichtweg noch kein dringender Handlungsbedarf, heißt es in dem Bericht. Sowohl der FCB-Kapitän als auch die Vereinsverantwortlichen seien diesbezüglich noch "sehr entspannt".

2023 kehrt auch Alexander Nübel, der 2020 ursprünglich von Schalke 04 losgeeist wurde, um Neuer eines Tages zu ersetzen, an die Säbener Straße zurück. Der 25-Jährige ist für zwei Jahre an die AS Monaco ausgeliehen. Bei einer Vertragsverlängerung Neuers dürften seine Chancen, auf absehbare Zeit die Nummer eins zu werden, aber weiter sinken.

FC Bayern München, News: Jamal Musiala zweitjüngster DFB-Torschütze

Jamal Musiala ist durch seinen Treffer zum 4:0-Endstand im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien in Skopje der zweitjüngste Torschütze in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München war am Montagabend 18 Jahre und 227 Tage alt. "Er ist für sein Alter vor dem Tor schon sehr gelassen", lobte Bundestrainer Hansi Flick.

Jünger als Musiala war nur Marius Hiller, als er sich am 3. April 1910 gegen die Schweiz (3:2) im Alter von 17 Jahren und 241 Tagen in die Torschützenliste eintrug.

FC Bayern München, News: Tolisso wieder im Bayern-Training

Weltmeister Corentin Tolisso ist beim deutschen Meister Bayern München nach einem Monat wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der französische Mittelfeldspieler hat nach Angaben des Bundesliga-Tabellenführers seine hartnäckigen Muskelprobleme in der linken Wade auskuriert.

Damit steht Tolisso, der zuletzt lediglich individuell trainiert hatte, den Bayern für das Gipfeltreffen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim punktgleichen Verfolger Bayer Leverkusen wieder zur Verfügung.

