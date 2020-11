FC Bayern München: Neuzugang Tanguy Nianzou erhält Mega-Lob von Tuchel-Assistent Zsolt Löw

PSG trauert dem Wechsel von Tanguy Nianzou zum FC Bayern wohl weiter hinterher. Tuchels Assistent lobte den Youngster in den höchsten Tönen.

Zsolt Löw, Assistent von Thomas Tuchel bei , hat von Bayern-Neuzugang Tanguy Nianzou geschwärmt. Dieser sei "das größte Talent, das ich je gesehen habe", sagte er im kicker-Interview.

Zuvor hatte bereits Ralf Rangnick im Sport1-Doppelpass in höchsten Tönen von Nianzou gesprochen: "Wenn er gesund bleibt, wird er in einem Jahr Stammspieler sein." Der 18-Jährige sei ein "Ausnahmetalent und wird einer der besten Innenverteidiger der nächsten zehn Jahre". Als Rangnick noch in Diensten von stand, war er "zwei Jahre lang mit dem Spieler und den Eltern in Kontakt", um Nianzou zu den Roten Bullen zu lotsen.

FC Bayern: Tanguy Nianzou gegen Bremen erstmals im Kader

Nianzou verließ PSG dann aber erst im vergangenen Sommer gen München, obwohl Trainer Thomas Tuchel ihn unbedingt halten wollte. Eine Ablöse war nach Ende der Vertragslaufzeit nicht fällig. Beim FC Bayern wartet der in Paris ausgebildete Defensivspieler aufgrund einer Oberschenkelverletzung noch auf seinen ersten Einsatz, gegen stand er erstmals im Kader.

Bayern-Trainer Hansi Flick belohnte den Franzosen dafür, dass er "seine Sache gut und gewissenhaft" mache. "Er hat an seiner Fitness und seinen Defiziten gearbeitet." Nianzou habe sich optimal integriert, lerne Deutsch und mache alles für ein schnellstmögliches Debüt: "Er ist auf einem sehr guten Weg. Schauen wir mal, wie die nächsten Wochen weitergehen."

Anfang September verletzte sich Nianzou im Training der französischen U20-Nationalmannschaft und fiel "bis auf Weiteres" aus. Dass der 18-Jährige damals gar nicht erst für die Gruppenphase der nominiert wurde, deutete darauf hin, dass sich die zunächst vermutete Ausfallzeit bis Ende Oktober verlängern würde. Nun scheint ein Ende der Wartezeit in Sicht.