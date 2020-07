FC Bayern München: Neue Bilder des Auswärtstrikots 2020/21 geleaked

Offenbar läuft der FC Bayern München kommende Saison auswärts in grau auf. Ein neues Bilder zeigt leichte Unterschiede im Vergleich zum Leak im Mai.

Der läuft in den Auswärtsspielen der kommenden Saison wohl in grauen Trikots auf. Footyheadlines veröffentlichte im Mai erste Bilder der neuen Arbeitskleidung des Rekordmeisters und nahm nun noch einmal Bezug auf neue Leaks.

In den sozialen Medien tauchte ein Bild auf, das leichte Unterschiede im Vergleich zum Leak von Footyheadlines aufwies. So verfügte das Trikot am Kragen über einen grauen Zierstreifen.

Quelle: Footyheadlines

FC Bayern läuft 2020/21 auswärts in grau und mit orangenem Wappen auf

Laut dem Portal handelt es sich dabei jedoch lediglich um einen Prototypen. In der engültigen Version sollen sowohl der Kragen als auch die Enden der Ärmel - wie im ersten Leak - weiß sein.

Verziert werden die grauen Trikots mit einem orangenen Vereinslogo. Auch der Sponsor sowie das Ausstatterlogo von adidas sind in Orange gehalten.