FC Bayern München: Mathys Tel soll beim FCB Rückennummer 9 erhalten

Der Transfer von Mathys Tel zum FC Bayern München ist nur noch Formsache, nun ist wohl auch seine neue Rückennummer klar.

Mathys Tel, designierter Neuzugang beim FC Bayern München, soll die Rückennummer 9 erhalten. Das berichtet die Bild. Die 9 ist seit dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona verfügbar.

Sicher ist, dass der 17-jährige Mathys Tel in diesen Tagen beim FC Bayern unterschreiben wird. Der Stürmer, der knapp unter 30 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen kosten und einen Fünfjahresvertrag bekommen wird, ist bereits in München und absolvierte am Montag im Münchner Krankenhaus Barmherzige Brüder den obligatorischen Medizincheck.

"Eines Tages kann er einer der besten Stürmer werden"

"Eines Tages kann er einer der besten Stürmer werden", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann über Tel nach der 0:1-Niederlage der Münchner gegen Manchester City. Er könne sich vorstellen, dass der Franzose im Laufe seiner Karriere "40 Tore (in einer Saison, Anm. d. Red.) erzielt. Aber wenn er diese Saison zehn Tore schießt, sind wir alle glücklich."

Tel sei zwar nicht als 1:1-Ersatz für Robert Lewandowski zu sehen, meinte Nagelsmann. Aber: "Er ist ein sehr junger, talentierter Spieler. Er kann auf mehreren Positionen spielen, ist sehr schnell und stark."