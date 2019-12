FC Bayern München - Manuel Neuer: Robert Lewandowski "ist der beste Stürmer auf dieser Welt"

Kein anderer Spieler traf 2019 so oft wie Robert Lewandowski. Für seinen Teamkollegen Manuel Neuer ist der Pole der beste Stürmer der Welt.

Torwart Manuel Neuer vom FC Bayern hält seinen Teamkollegen Robert Lewandowski für den besten Stürmer der Welt. Das verriet der 33-Jährige in einem Interview mit dem kicker. Angesprochen auf den erklärte Neuer: "Er ist der beste Stürmer auf dieser Welt."

Lewandowski erzielte in diesem Jahr 54 Tore in 58 Pflichtspielen für die Münchner und die polnische Nationalmannschaft. Damit ist der 31-Jährige im Kalenderjahr 2019 europaweit der beste Torjäger.

Zudem schrieb Lewandowski -Geschichte, als er in der vergangenen Hinrunde als erster Spieler an den ersten elf Spieltagen jeweils mindestens einmal traf. Derzeit führt der Angreifer die Torjägerliste mit 19 Toren aus 17 Spielen vor Leipzigs Timo Werner an.