FC Bayern München: Manuel Neuer gegen Düsseldorf verletzt ausgewechselt

Bayern-Keeper Manuel Neuer musste gegen Düsseldorf mit einer Verletzung vorzeitig auswechselt werden. Für ihn kam Ersatzmann Sven Ulreich.

Torhüter Manuel Neuer vom ist beim Bundesligaspiel am Sonntagnachmittag gegen in der zweiten Hälfte verletzt ausgewechselt worden.

Wenige Minuten nach dem Beginn der zweiten Hälfte verletzte sich Neuer beim Stand von 2:0 für die Bayern ohne Fremdeinwirkung. Der Nationalkeeper konnte nicht mehr weitermachen, zog sich die Handschuhe aus und ging langsam vom Feld. In der 53. Minute wurde für ihn Ersatzmann Sven Ulreich eingewechselt.

Fehlt Manuel Neuer im gegen ?

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Neuer gegen harmlose Fortunen kaum etwas zu halten. Wo die Verletzung liegt und ob Neuer länger ausfallen könnte, ist bislang völlig unklar. Die Bayern bestätigten auf Twitter lediglich eine Verletzung, gaben aber keine Einzelheiten bekannt.

Sollte Neuer, der in dieser Saison bislang drei Ligaspiele verletzt verpasst hatte, länger ausfallen, wäre es eine herbe Schwächung für die Bayern im Meisterduell mit . Zudem steht am 24. April das Pokalhalbfinale auswärts bei Werder Bremen an.