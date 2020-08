Der Schiedsrichter bei FC Bayern München gegen Olympique Lyon: Wer leitet das Halbfinale der Champions League?

Im Halbfinale der Champions League trifft der FC Bayern München auf Olympique Lyon. Wer ist beim Spiel heute Abend der Schiedsrichter?

Noch ein Schritt bis zum Endspiel: Am Mittwoch (21 Uhr im LIVE-TICKER und live auf DAZN) bekommt es der im Halbfinale der mit Überraschungsteam zu tun. Wer Schiedsrichter der Partie in Lissabon sein wird, steht bereits seit Montag fest: Der Spanier Antonio Mateu Lahoz leitet Bayern vs. Lyon.

Lahoz ist dafür bekannt, schnell Gelbe Karten zu zeigen. So gab es von ihm in dieser Saison in seinen vier Einsätzen in der Champions League im Schnitt 4,5 Gelbe Karten. Und: Im Gruppenspiel zwischen Lyon und verteilte er an beide Trainer Gelbe Karten - mit Lahoz ist also nicht zu spaßen.

Die Bayern pfiff der Spanier zuletzt im September 2018 beim 2:0-Sieg im CL-Gruppenspiel gegen . Auch, als der FCB im Herbst 2017 bei PSG mit 0:3 baden ging und im Anschluss Trainer Carlo Ancelotti entlassen wurde, stand Lahoz mit der Pfeife auf dem Rasen.

Goal hat die wichtigsten Infos zu Antonio Mateu Lahoz, dem Schiedsrichter im Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Olympique Lyon.

FC Bayern vs. Lyon: Der Schiedsrichter - das ist Antonio Mateu Lahoz

Antonio Mateu Lahoz wurde im März 1977 im spanischen Valencia geboren, ist 43 Jahre alt. Seit Anfang 2011 ist er FIFA-Schiedsrichter, bis dato kann er auf die Erfahrung von 29 Partien in der Champions League zurückgreifen. In hat er bereits 226 Spiele geleitet und zählt seit einigen Jahren zu den renommiertesten Unparteiischen Europas.

So durfte er zum Beispiel auch beim Olympischen Fußballturnier 2016 in Rio de Janeiro pfeifen und wurde zudem als einziger spanischer Schiedsrichter für die WM 2018 nominiert. Beim Turnier in leitete Lahoz zwei Gruppenspiele ( - 1:1 und - 1:2).

Antonio Mateu Lahoz: Schiedsrichter bei Bayern vs. Lyon in dieser Saison mit vier CL-Einätzen

In der laufenden Spielzeit der Königsklasse hatte Lahoz bislang vier Einsätze in der Champions League. Neben Leipzig vs. Lyon pfiff er dabei noch ein weiteres Mal eine deutsche Mannschaft: Beim Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem BVB und (2:1) stand er im Februar im Dortmunder Signal Iduna Park auf dem Rasen.

Von Lyon hat er neben der Partie gegen Leipzig bisher sogar noch vier weitere vier Spiele geleitet. Erstmals pfiff Lahoz die Franzosen im August 2013 in der Champions-League-Qualifikation gegen Grasshoppers Club Zürich.

Für Bayern ist es indes die vierte Begegnung mit Lahoz. Neben bereits erwähnten Spielen gegen Benfica 2018 und gegen PSG 2017 bekamen es die Münchener im November 2013 erstmals mit dem Spanier zu tun. Seinerzeit leitete Lahoz das CL-Gruppenspiel bei , das Bayern mit 1:0 für sich entscheiden konnte.

Der Schiedsrichter im Champions-League-Halbfinale FC Bayern vs. Lyon: Diese CL-Spiele leitete Antonio Mateu Lahoz in dieser Saison

18. Februar 2020 (Achtelfinale, Hinspiel) - PSG 2:1 10. Dezember 2019 (Gruppenphase) Benfica - Zenit St. Petersburg 3:0 22. Oktober 2019 (Gruppenphase) - 2:2 2. Oktober 2019 (Gruppenphase) RB Leipzig - Olympique Lyon 0:2

FC Bayern vs. Olympique Lyon: Diese K.-o.-Spiele leitete Antonio Mateu Lahoz bisher in der CL