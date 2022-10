FC Bayern München: Lucas Hernández droht offenbar WM-Aus

Lucas Hernández könnte die WM 2022 in Katar verpassen. Der Franzose ist seit Mitte September verletzt, der Heilungsprozess bereitet Probleme.

Lucas Hernández vom FC Bayern München könnte die WM in Katar mit Frankreich nach Informationen von Sport1 verpassen. Der Heilungsverlauf seines Muskelbündelrisses im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels verzögert das Comeback des Innenverteidigers.

Demnach könnte der 26-Jährige bis zur WM-Pause Mitte November ausfallen. Die Hoffnungen auf eine Rückkehr im Oktober seien nicht besonders groß.

Der FCB sowie Hernández seien jedoch optimistisch, dass es der Franzose zur WM schafft. Allerdings bestehen Zweifel daran, ob er dann auch zu 100 Prozent spielfit ist: Noch sei unklar, ob er angesichts des langsamer verlaufenden Heilungsprozesses vor der WM noch zu Spielpraxis kommt.

Hernández seit Mitte Dezember verletzt

"Bei Luci wird es noch etwas dauern. Die Bildgebung war nicht so überragend, es ist eine blöde Stelle, wo der Heilungsverlauf etwas dauert", sagte Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag.

Der Franzose fehlt dem FC Bayern seit Mitte September, als er sich beim 2:0 gegen den FC Barcelona in der Champions League verletzte. Die WM in Katar beginnt am 20. November. Frankreich startet zwei Tage später mit dem Auftaktspiel gegen Australien ins Turnier.