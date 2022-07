FC Bayern München: Lewandowski erscheint zum Leistungstest - Transfer noch in dieser Woche?

Robert Lewandowski ist zurück beim FC Bayern - vorerst. Offenbar wird Barca schon bald ein neues Angebot für den Polen abgeben.

Der abwanderungswillige Weltfußballer Robert Lewandowski ist am Dienstagvormittag wie vorgesehen zum Leistungstest bei Rekordmeister Bayern München erschienen.

Um kurz nach neun Uhr wurde der polnische Stürmerstar in einer grünen Luxuskarosse am Krankenhaus Barmherzige Brüder im Stadtteil Nymphenburg vorgefahren, vor ihm waren bereits die Nationalspieler Manuel Neuer, Thomas Müller und Leroy Sane erschienen.

FC Bayern: Barca mit Durchbruch im Lewandowski-Poker?

Seit Tagen wurde diskutiert, wie Lewandowski mit diesem Pflichttermin umgeht. Den 33-Jährigen zieht es zum FC Barcelona.

Laut Sky werden die Katalanen in den nächsten Stunden ein neues Angebot in Höhe von rund 50 Millionen Euro zuzüglich möglicher Bonuszahlungen abgeben. Dem Bericht zufolge würde das einen Verkauf des Polen noch in dieser Woche wahrscheinlicher machen, da die Verantwortlichen gerne Matthijs de Ligt von Juventus Turin verpflichten wollen, dafür finanziell aber noch nachbessern müssen.