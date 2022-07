FC Bayern München - Nach Lewandowski-Abschied: Cristiano Ronaldo weiterhin kein Thema

Holen die Bayern nach dem Abgang von Robert Lewandowski nun CR7? Der Portugiese ist weiter kein Thema, betont der Sportvorstand.

Ein Transfer von Cristiano Ronaldo ist auch nach der Einigung mit dem FC Barcelona auf einen Wechsel von Robert Lewandowski kein Thema für den FC Bayern München. Das bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamizdic bei Sport1.

"Ich habe ganz großen Respekt vor Cristiano Ronaldo, seinen Erfolgen und seiner Karriere. Aber nochmal, bei uns war und ist das kein Thema", so der 45-Jährige über den Superstar von Manchester United.

Ronaldo will Manchester United verlassen

Ronaldo will die Red Devils nach Informationen von GOAL und SPOX gerne verlassen, um auch in der kommenden Saison in der Champions League auflaufen zu können. Diese hatte United nach einer enttäuschenden Saison 2021/22 verpasst.

Im Zuge der Lewandowski-Saga wurde der Name Ronaldo immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht. Berater Jorge Mendes soll den Portugiesen sogar bei den Verantwortlichen angeboten haben. Doch auch nach dem Abgang Lewandowski scheinen die Münchner kein Interesse zu haben.