FC Bayern München: Gabriel Vidovič vor Wechsel zu Vitesse Arnheim

Der FC Bayern sieht in Gabriel Vidovič großes Potenzial. Deshalb soll das Talent nun verliehen werden. Es geht in die Niederlande.

Bayern Münchens Talent Gabriel Vidovič steht vor einem Transfer in die Eredivisie. Ein entsprechender Bericht des kicker ist nach Informationen von GOAL und SPOX zutreffend. Der 18-Jährige wird am Montag in die Niederlande reisen, um seinen Wechsel auf Leihbasis zu Vitesse Arnheim voranzutreiben.

Der Transfer zu Vitesse ist durchaus überraschend. Die Bayern hatten eigentlich für Vidovič nach einem Abnehmer innerhalb der Bundesliga gesucht. Noch am Samstag war berichtet worden, Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach seien heiße Kandidaten. Aber die Klubs fanden in den Gesprächen über die Modalitäten einer Leihe keine Übereinkunft.

FC Bayern: Gabriel Vidovič steht bis 2025 unter Vertrag

Herthas Sportchef Fredi Bobic sagte am Sonntag bei Bild TV über Vidovič: "Das ist ein super Junge, absolut ein super Junge. Aber ich glaube nicht, dass er bei uns aufschlagen wird."

Aufschlagen wird der vielseitige Offensivspieler nun stattdessen in Arnheim. Dort soll er ein Jahr lang unter dem deutschen Trainer Thomas Letsch Spielpraxis sammeln und dann gestärkt nach München zurückkehren.

Vidovičs Vertrag beim FC Bayern läuft nach einer Verlängerung im Februar noch bis 2025. Bisher absolvierte er vier Partien für die Profis des Rekordmeisters.

In der vergangenen Regionalliga-Saison sammelte er in 33 Spielen bei der FCB-Reserve 31 Scorerpunkte. Bei der Zweitvertretung der Bayern ist er unterfordert, bei den Profis hat er aktuell wenig Chancen auf Spielzeit.