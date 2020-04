FC Bayern München: Kingsley Coman lässt Zukunft offen

Bis 2023 ist Kingsley Coman an den FC Bayern München gebunden. Ob seine Zukunft allerdings weiterhin in München liegt, ließ der Franzose offen.

Kingsley Coman hat seine Zukunft beim offen gelassen, schließt aber auch einen Verbleib bis zum Karriereende beim deutschen Rekordmeister nicht aus.

Er wolle "so lange es geht auf höchstem Niveau spielen und möglichst viele Titel holen". Ein Ziel, das laut Coman mit den Bayern durchaus realistisch sei. "Aber im Fußball geht alles immer sehr schnell. Ich bin jetzt 23 Jahre alt und weiß noch nicht, was ich in fünf Jahren will. Es ist vieles denkbar", erklärte der Franzose gegenüber Eurosport.

FC Bayern: Coman noch bis 2023 unter Vertrag

In der Vergangenheit wurde über ein mögliches Tauschgeschäft mit Wunschspieler Leroy Sane von Manchester City spekuliert.

Mehr Teams

Coman, der im Sommer 2015 von Juventus zunächst auf Leihbasis und zwei Jahre später fest von den Münchnern verpflichtet wurde, besitzt an der Säbener Straße noch einen Vertrag bis 2023.

In der aktuell aufgrund der Coronakrise pausierenden Spielzeit kommt der Franzose bislang auf 24 Pflichtspieleinsätze (fünf Tore).