FC Bayern München - Karl Lauterbach: Streit mit Hansi Flick "beigelegt"

Bayern-Trainer Hansi Flick hatte den Corona-Experten Karl Lauterbach zuletzt scharf kritisiert. Nun soll es ein klärendes Gespräch gegeben haben.

Der Zwist zwischen Trainer Hansi Flick und SPD-Politiker Karl Lauterbach ist ausgeräumt. Das bestätigte Lauterbach nach einem "spannenden und konstruktiven Gespräch mit gegenseitiger Wertschätzung" via Twitter. "Jeder Streit ist beigelegt", schrieb er.

Nach Angaben des SPD-Gesundheitsexperten habe er sich mit Flick "eine Halbzeit lang über (die) Lage des Profifußballs in Zeiten von Corona" ausgetauscht. "Unterschiede in der Meinung kann es immer geben", schrieb er, "entscheidend ist aber: In der Bewältigung der Coronakrise zählt Teamgeist. Den habe ich im Gespräch durchaus wahrgenommen."

FC Bayern: Flick kündigte Aussprache mit Lauterbach an

Flick hatte Lauterbach am vergangenen Sonntag als "sogenannten Experten" bezeichnet und der Politik pauschal vorgeworfen, ihr gehe es bei der Bewältigung der Pandemie mehr um Wählerstimmen als um die Sorgen der Bürger.

Nach dem Spiel gegen Arminia Bielefeld am Montag (3:3) ruderte er ein Stück weit zurück und kündigte eine Aussprache mit Lauterbach an.