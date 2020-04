FC Bayern - Joshua Zirkzee hofft auf Co-Trainer Miro Klose: "Wäre ein Traum"

Miroslav Klose wird ab kommender Saison möglicherweise Co-Trainer der Profis des FC Bayern. Joshua Zirkzee würde sich mächtig drüber freuen.

Joshua Zirkzee, Sturmtalent vom , hofft darauf, dass Miroslav Klose ab der kommenden Saison als Co-Trainer der Profimannschaft arbeiten wird.

"Das wäre ein Traum", sagte er in einem Interview in der niederländischen Fernsehsendung VTBL über den Ex-Stürmer, der sich nach Bild-Informationen bereits mit Chefcoach Hansi-Flick auf eine Zusammenarbeit geeinigt hat.

FC Bayern: Joshua Zirkzee arbeitete schon im Nachwuchs mit Miro Klose

Zirkzee arbeitete bereits in der Jugend mit Klose, der aktuell noch die U17 des deutschen Rekordmeisters betreut, zusammen: "Da hatte ich auch schon Stürmertraining mit ihm, da lernt man so viel", erklärte der 18-jährige Niederländer, der im Dezember vergangenen Jahres für die Bundesligamannschaft debütierte und in fünf Spielen (170 Minuten) bereits drei Treffer erzielte.

Mehr Teams

Nachdem Zirkzee zu Saisonbeginn zumeist im Kader der zweiten Mannschaft in der Regionalliga stand (16 Spiele, drei Tore), zählte er in den vergangenen Monaten stets zum Aufgebot der Profis. Auch deshalb ärgert er sich über die momentane Spielpause: "Das ist natürlich schade, aber das ist höhere Gewalt. Das ist für alle eine sehr schwere Zeit und wir müssen damit im Moment irgendwie umgehen."

Um auf eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorbereitet zu sein, hält sich der FC Bayern aktuell im Kleingruppen-Training fit. Zirkzee bestreitet dies mit Alphonso Davies, David Alaba und Robert Lewandowski und schwärmt von der "sehr guten Gruppe. Jeden Tag absolvieren wir einen Parcours, bei dem alles dabei ist. Technik, Kondition, Abschluss."