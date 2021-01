FC Bayern München: Scheitert ein Wechsel von Joshua Zirkzee?

Bei den Bayern-Profis spielt Joshua Zirkzee aktuell keine Rolle. Dennoch wollen ihn die Münchner wohl nicht per Leihe mit Kaufoption abgeben.

Joshua Zirkzee will den FC Bayern nach Informationen von Goal und SPOX noch in diesem Monat verlassen, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Ein Abgang könnte allerdings laut eines Medienberichts an den Forderungen des Rekordmeisters scheitern.

, der und diverse Vertreter aus der niederländischen würden den 19-jährigen Nachwuchsangreifer der Münchner, der die Auswärtsreise nach Mönchengladbach am Freitag gar nicht erst antrat und stattdessen mit der U23 trainierte, gerne verpflichten.

FC Bayern: Joshua Zirkzee steht bit 2023 unter Vertrag

Ein Wechsel hakt laut der Bild-Zeitung allerdings an den Bedingungen der Bayern. Während die interessierten Klubs Zirkzee um eine Leihe mit Kaufoption bitten, kommt für den FCB Stand jetzt einzig eine Leihe ohne Kaufoption in Frage.

Zirkzee ist vertraglich noch bis 2023 an den Champions-League-Sieger gebunden.