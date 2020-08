FC Bayern München: Jerome Boateng darf offenbar bleiben

Der Vertrag von Jerome Boateng beim FC Bayern läuft noch bis 2021 - und der Abwehrspieler darf auch kommende Saison beim FCB spielen.

Jerome Boateng darf seinen bis 2021 datierten Vertrag beim FC Bayern erfüllen, wenn er das will. Das berichtet die Sport Bild. Demnach hat der deutsche Rekordmeister entschieden, den Abwehrspieler im Sommer nicht zu verkaufen, falls dies seinem Wunsch entspreche.

"Jerome steht hier noch ein Jahr unter Vertrag. Er hat sich in der Rückrunde hervorragend entwickelt und war ein Pfeiler in der Abwehr. Ich rate ihm, einfach weiter so gut Fußball zu spielen wie zuletzt", sagte auch Präsident Herbert Hainer der Sport Bild.

Boateng droht Saisonstart mit Bayern zu verpassen

Nach dem Ende der vergangenen Saison hatte ihm der damalige Präsident Uli Hoeneß noch nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen. In abgelaufenen Saison überzeugte der 31-Jährige jedoch wieder und absolvierte 38 Pflichtspiele für die Mannschafft von Hansi Flick.

Den Saisonstart am 11. September im gegen den 1. FC Düren droht Boateng allerdings zu verpassen, nachdem er sich im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germein einen Muskelfaserriss zugezogen hat.