FC Bayern München: "Immer zum Besten!" Früherer deutscher Nationalspieler will FCB-Trainer werden

Ein ehemaliger Bundesliga- und Nationalspieler hat große Ziele. Er möchte FCB-Coach werden.

WAS IST PASSIERT? Roberto Hilbert hat sich für seine Laufbahn als Trainer hohe Ziele gesteckt. Der frühere deutsche Nationalspieler möchte Coach des FC Bayern München werden.

WAS WURDE GESAGT? "Ich war als Spieler in der Bundesliga. Ich will es auch als Trainer sein. Den Weg werde ich gehen und zu 100 Prozent auch erreichen", sagte Hilbert im Podcast "Im Kopf des Trainers".

Auf die Nachfrage, welchen Verein er trainieren möchte, antwortete der 39-Jährige: "Immer zum Besten: FC Bayern."

EIN BLICK AUF DIE FAKTEN: Hilbert spielte während seiner Karriere als Profi für Greuther Fürth, Besiktas Istanbul, Bayer Leverkusen und den VfB Stuttgart. 2018 beendete der Rechtsverteidiger, der acht Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte, seine aktive Laufbahn.

Aktuell trainiert Hilbert die U19 des Zweitligisten Greuther Fürth. Dort läuft sein Vertrag Ende Juni 2024 aus.