FC Bayern München vs. Hertha BSC: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung, LIVE-TICKER – die Übertragung der Bundesliga

Der FC Bayern München trifft am dritten Spieltag der Bundesliga auf Hertha BSC: Goal verrät, wo das Duell live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Spieltag Nummer drei in der höchsten deutschen Spielklasse ist in vollem Gange! Der spielt am Sonntagabend um 18 Uhr gegen .

Der deutsche Rekordmeister erhielt am vergangenen Wochenende eine 1:4-Packung in Hoffenheim, gewann aber unter der Woche den deutschen Supercup. Nach dem 8:0-Heimspielauftakt gegen Schalke kommt nun der Hauptstadtklub an die Isar.

Die Herthaner haben bislang einen Sieg und eine Niederlage verzeichnet. Nach dem 4:1 in Bremen setzte es am zweiten Spieltag ein 1:3 gegen . Man darf gespannt sein, wie sich das Team von Trainer Bruno Labbadia heute verkauft.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der am Sonntag und verrät auch, wie die beiden Aufstellungen aussehen.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live: Alle Infos zum Spiel

Duell FC Bayern München - Hertha BSC Datum Sonntag, 4. Oktober 2020 | 18 Uhr Stadion Allianz Arena, München

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live im TV sehen: So funktioniert's

Wie wird die Bundesliga in dieser Saison live im TV gezeigt? Das ist vor allen Dingen zum Saisonstart eine der zentralen Fragen, die in den Köpfen der Fans rumschwirrt. Es gibt gute Nachrichten für alle, die sich in diesem Artikel eine Antwort erhoffen.

Das Duell FC Bayern München vs. Hertha BSC wird heute live im TV zu sehen sein. Um 18 Uhr geht's los und Ihr könnt live mit dabei sein.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live bei Sky im Pay-TV schauen

Bayern München gegen Hertha BSC, so wird der dritte Bundesliga-Spieltag am Sonntagabend abgerundet. Sky, der Unterföhringer Pay-TV-Kanal, zeigt Euch die vollen 90 Minuten von FCB vs. Hertha heute live im Fernsehen.

Sky hält nach wie vor die TV-Rechte am Bundesliga-Sonntag, das ändert sich zur Saison 2020/21 noch nicht. Hier gibt es ein paar Rahmeninfos zur Übertragung von Bayern gegen Hertha heute live bei Sky:

Übertragungsbeginn: 17.30 Uhr

Anpfiff: 18 Uhr

Kommentator: Jonas Friedrich.

Kanal: Sky Sport 1 (HD)

Der Nachteil der Live-Übertragung von Sky im deutschen Fernsehen ist, dass Sky ein Pay-TV-Sender ist und deswegen seine Inhalte nicht kostenlos anbietet.

Bedeutet im Klartext: FC Bayern München gegen Hertha BSC wird heute nur mit einem gültigen Abonnement von Sky im TV zu sehen sein.

Ihr wollt aber Fußball heute live bei DAZN sehen? Dann müssen wir Euch an dieser Stelle enttäuschen, denn der Streamingdienst aus Ismaning hält keine Rechte an der Bundesliga-Übertragung am Sonntagabend. Ihr müsst also bei Sky Kunde sein.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM verfolgen: Das klappt!

Der FC Bayern München und Hertha BSC kämpfen am Sonntagabend um Punkte in der Bundesliga, beide Teams haben bislang drei davon gesammelt. Da Ihr kein Abonnement bei Sky habt, sucht Ihr nun eine Alternative, wie Ihr Euch die vollen 90 Minuten anschauen könnt?

Das geht mit einem LIVE-STREAM, wofür es wiederum gleich zwei Möglichkeiten gibt. Wir stellen Euch diese vor.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Wenn Ihr Sky-Kunde seid, dann habt Ihr die Qual der Wahl, wie Ihr Euch die vollen 90 Minuten FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live anschaut. Entweder Ihr seid live im TV dabei oder Ihr schaut Euch den LIVE-STREAM bei Sky Go an.

Mit dem Abo erhaltet Ihr nämlich kostenfrei einen Login dafür dazu. Einfach Sky Go auf ein beliebiges Gerät runterladen und anmelden – dann läuft Bayern gegen Hertha heute auch live im Stream.

Hier geht es direkt zu Sky Go und zum potenziellen App-Download für den Laptop oder das Tablet.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Die Alternative zum LIVE-STREAM von Sky Go bei FC Bayern München vs. Hertha BSC ist das sogenannte Sky Ticket.

Sky Ticket ist dann interessant für Euch, wenn Ihr kein langfristiges Sky-Abonnement habt, sondern lieber kurzfristig und spontan entscheidet, welche Spiele Ihr Euch im LIVE-STREAM anschauen wollt.

Dann und genau dann ist das Ticket eine ideale Option – hier gibt's alle Informationen zu den Kosten und den verschiedenen Abonnements.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live verpasst? Die Highlights gratis auf DAZN sehen

Der FC Bayern München will natürlich gegen die Berliner Hertha den zweiten Saisonsieg einfahren. Doch dass jeder Fan die vollen 90 Minuten heute Abend live im TV und LIVE-STREAM anschauen kann, das funktioniert sicherlich nicht.

Deswegen haben wir eine Alternative für Euch, die sich sicher lohnt. Denn bei DAZN bekommt Ihr die Highlights zu FC Bayern München vs. Hertha BSC heute kostenlos zu sehen. 40 Minuten nach dem Schlusspfiff in der Allianz Arena könnt Ihr bei DAZN auf der Plattform einen Highlightclip sehen.

Mit dem Gratismonat, den DAZN für jeden Neukunden auf Lager hat, geht das kostenlos. In 30 Testtagen könnt Ihr auch alle Live-Events auf DAZN anschauen und danach entscheiden, ob Ihr Kunde bleiben wollt. Ein Abo bei DAZN kostet 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro für ein Jahresabo.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live: Die Aufstellung zur Bundesliga

Wie stellen Hansi Flick und Bruno Labbadia auf? Die Aufstellung von Bayern und der Hertha erscheint hier um 17 Uhr.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live: Der TICKER von Goal

Hier geht es am Sonntagabend direkt zum LIVE-TICKER von FC Bayern München vs. Hertha BSC. Dieser ist kostenlos zugänglich.

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live ... im TV ... Sky Sport 1 (HD) im LIVE-STREAM ... Sky Go, Sky Ticket im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... bei DAZN

