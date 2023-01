FC Bayern München - Hasan Salihamidzic attackiert Serge Gnabry wegen Paris-Trip: "Amateurhaft"

Serge Gnabry bekommt von Bayern-Boss Hasan Salihamidzic die volle Breitseite nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den 1. FC Köln.

WAS IST PASSIERT? Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München hat Serge Gnabrys Reise zur Fashion Week in Paris am freien Sonntag hart kritisiert.

WAS WURDE GESAGT? "Das ist amateurhaft. Genau das, was wir nicht wollen, was nicht Bayern München ist. Irgendwo rumturnen, anstatt sich auszuruhen", sagte Salihamidzic nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln. "Ein freier Tag ist dazu da, um sich auszuruhen, um dann beim nächsten Spiel Gas geben zu können. Darüber werden wir reden."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem 1:1 am Freitag bei RB Leipzig hatte Trainer Julian Nagelsmann seiner Mannschaft am Sonntag freigegeben. Mode-Fan Gnabry reiste kurzerhand zur Fashion Week nach Paris. Dort ließ sich der 27-Jährige mit ausgefallenen Outfits ablichten, etwa einer Felljacke oder einem Seiden-Kopftuch.

Gegen Köln stand Gnabry wie schon in Leipzig in der Startelf, wurde nach einer schwachen ersten Halbzeit aber zur Pause ausgewechselt.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gnabry steht bei den Bayern seit 2017 unter Vertrag. Der 27-Jährige kommt in dieser Saison in 17 Bundesliga-Spielen auf acht Tore und fünf Assists. Für Deutschland hat Gnabry 39 Länderspiele bestritten (21 Tore).