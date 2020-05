FC Bayern: Mangelnder Einsatz der Spieler? Hansi Flick soll zuletzt das Training abgebrochen haben

In der letzten Woche soll FCB-Trainer Flick mit dem Einsatz seiner Spieler nicht zufrieden gewesen sein und deshalb das Training abgebrochen haben.

Mit einem 5:2-Erfolg gegen hat der FC Bayern gezeigt, dass er bereit für das Top-Spiel bei (Dienstag, ab 18.30 Uhr im LIVE-TICKER) ist, aber in der vergangenen Woche gab es für Trainer Hansi Flick auch Grund zum Ärger. Wie die Bild berichtet, brach der Chefcoach aufgrund schwacher Trainingsleistungen die Einheit am Mittwoch ab.

Demnach schickte er seine Spieler nach der Hälfte des Trainings verärgert in die Kabine, da er mit dem Einsatz seiner Mannschaft nicht zufrieden war. Am Donnerstag sprach Flick dann im Rahmen einer Sitzung über die Vorkommnisse vom Vortag und betonte, dass man in der aktuellen Situation auf keinen Fall nachlassen dürfe.

Bayern-Trainer Flick nach 5:2-Erfolg gegen Frankfurt noch nicht ganz zufrieden

Auch nach dem Eintracht-Spiel am Samstag, als der FCB einen vermeintlich sicheren 3:0-Vorsprung zu verspielen drohte, sah er Grund zu Kritik: "Ich wünsche mir, dass wir noch mehr Ballbesitz haben. Wenn ich 3:0 führe, ist es auch mal wichtig, dass ich auch das Tempo rausnehme. Da können und müssen wir uns schon noch steigern." Zu den zwei Standard-Gegentoren meinte er: "Das müssen wir besser und konsequenter verteidigen."

Mit einem Sieg in Dortmund könnte der FC Bayern den Vorsprung auf den ärgsten Verfolger sechs Spieltage vor Saisonende auf sieben Zähler ausbauen und einen großen Schritt zur achten deutschen Meisterschaft in Folge machen. Im Hinspiel siegte der FCB vor heimischer Kulisse mit 4:0 - es war das erste Bayern-Spiel unter Flick nach der Trennung von Niko Kovac.