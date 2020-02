Bayern-Trainer Hansi Flick bestätigt Coutinho-Einsatz gegen Hoffenheim: "Philippe wird auf jeden Fall spielen"

Aufgrund der angespannten Personalsituation beim FC Bayern München erhält nun Philippe Coutinho die Chance, sich in den Vordergrund zu spielen.

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat nach den Ausfällen von Torjäger Robert Lewandowski und Kingsley Coman die Mannschaft in die Pflicht genommen.

"Das sind zwei sehr wichtige Spieler. Es ist entscheidend, dass wir noch enger zusammenrücken und die Aufgaben gemeinsam erfolgreich gestalten", sagte er vor dem -Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER). Er habe aber "keine Bedenken, die Mannschaft weiß genau, was nach den Verletzungen von Robert und Kingsley gefordert ist".

FC Bayern: Coutinho soll "zeigen, welche Qualitäten er hat"

Wer Lewandowski in der Sturmspitze ersetzen soll, ließ Flick am Freitag offen. "Es gibt viele Überlegungen. Es ist immer gut, wenn der Gegner rätselt", sagte der 55-Jährige lapidar. Am wahrscheinlichsten ist die Variante, dass Serge Gnabry in die Spitze rückt. Sicher ist nur, dass Philippe Coutinho in die Startelf rücken wird.

"Wir haben zwei offensive Ausfälle. Philippe wird auf jeden Fall spielen. Er hat die Chance zu zeigen, welche Qualitäten er hat. Es ist wichtig, dass der Knoten platzt. Jetzt ist ein optimaler Zeitpunkt", sagte Flick.

Lewandowski zog sich beim 3:0 im Achtelfinal-Hinspiel der beim am Dienstag einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk zu. Der 31-Jährige muss vier Wochen pausieren. Coman fällt mit einer Muskelzerrung im Oberschenkel fünf Tage aus.