FC Bayern München - Reserve-Torjäger Grant-Leon Ranos: Namenswechsel und Sonderstellung

Grant-Leon Ranos wechselte seinen Nachnamen und genießt am Bayern-Campus eine Sonderstellung. Wer ist der 19-jährige Reserve-Torjäger des FCB?

Wie Robert Lewandowski kam er von Borussia Dortmund nach München, wie Lewandowski verfügt er über einen ausgeprägten Torriecher: Grant-Leon Ranos von der Reserve des FC Bayern erinnert gleich in zweierlei Hinsicht an den polnischen Toptorjäger. In der Hinrunde gelangen ihm zwölf Treffer in 21 Regionalligaspielen, dazu kommen acht Assists. Fast ein Scorerpunkt pro Partie also.

Geboren in Niedersachsen, kickte Ranos zunächst in der Nachwuchsabteilung von Hannover 96. Die Saison 2017/18 verbrachte er in Dortmund, ehe er nach nur einem Jahr zum FC Bayern weiterzog. Um die vielen Betten des kurz zuvor eröffneten Campus' zu füllen, rüsteten die Münchner in jener Zeit ihre Nachwuchsmannschaften auf.

Viereinhalb Jahre später wohnt der mittlerweile 19-jährige Ranos immer noch am Campus. Normalerweise müssen die Talente mit dem Sprung von der U19 zur Reserve und dem damit meist einhergehenden Schulabschluss ausziehen. Bei Ranos machte der Klub aber - wie bei ein paar wenigen anderen Spielern auch - eine Ausnahme: Und zwar, weil er nach seinem Realschulabschluss im vergangenen Sommer aktuell noch eine Ausbildung am Internationalen Fußball Institut IFI in Ismaning bei München absolviert.

FC Bayern: Grant-Leon Ranos wechselte seinen Nachnamen

Beim FC Bayern begann der Deutsch-Armenier in der U16. Damals noch als Mamedova, ehe er sich später für seinen anderen Nachnamen Ranos entschied. Erstmals für Aufsehen sorgte er in der vergangenen Saison bei der U19, als ihm in 17 A-Jugend-Bundesligaspielen ebenso viele Scorerpunkte gelangen.

Im Frühling durfte Ranos bereits bei der Reserve reinschnuppern, wo er seit dieser Saison Stammspieler ist. Er rotiert lediglich zwischen den Positionen: Mal beginnt er als Sturmspitze, mal auf dem linken oder rechten Flügel.

"Grant hat in dieser Saison in der Regionalliga Bayern eine gute Entwicklung genommen. Er ist unser bester Torschütze, aber auch als Vorbereiter ist er sehr wertvoll für die Mannschaft", lobt Nachwuchs-Leiter Holger Seitz bei GOAL und SPOX. Nach Martin Demichelis' Wechsel zu River Plate übernahm Seitz im November nebenbei das Traineramt bei der Reserve.

Auch dank Ranos' Treffern verfügt die Mannschaft zwar über die zweitbeste Offensive der Regionalliga Bayern, rangiert aber dennoch nur auf Tabellenplatz sechs. Der Rückstand auf Spitzenreiter SpVgg Unterhaching beträgt bereits 22 Punkte, beim Rückrundenstart am 24. Februar kommt es zum direkten Duell.

Imago Images

Seitz über Ranos: "Kann es in den Profifußball schaffen"

Der 1,80 Meter große Ranos überzeugt mit guter Technik, könnte laut Seitz trotz seiner beachtlichen Torquote aber "noch kaltschnäuziger vor dem Tor" werden. Generell glaubt sein Trainer, "dass er es in den Profifußball schaffen kann". Gelegentlich durfte Ranos auch schon bei der Bundesliga-Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mittrainieren.

Ranos' Vertrag läuft im Sommer aus, mit weiteren Toren in der Rückrunde könnte er sich für die Profis empfehlen. Dort ist die langfristige Sturm-Zukunft seit Lewandowskis Wechsel zum FC Barcelona reichlich unklar. Der einzige nominelle Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting trifft zwar beständig, hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag aber immer noch nicht verlängert.