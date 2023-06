FC Bayern München: Goncalo Ramos offenbar aktiv angeboten

Berater Jorge Mendes hat seinen Klienten Goncalo Ramos offenbar mehrfach aktiv beim FC Bayern München angeboten. Das berichtet Sport1.

WAS IST PASSIERT? Die Münchner befinden sich auf Stürmersuche und standen mit Mendes zuletzt ohnehin regelmäßig in Kontakt. Er berät unter anderem auch Joao Cancelo, der in der Rückrunde leihweise in München spielte. Ramos' Vertrag bei Benfica läuft bis 2026. Dem Bericht zufolge sicherte sich Mendes vor Monaten ein Mandat, um den Stürmer in diesem Sommer zu einem Topklub zu transferieren.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der vergangenen Saison gelangen dem 21-jährigen Ramos in 47 Pflichtspielen 27 Tore. Bei der WM in Katar machte er im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft erstmals international auf sich aufmerksam.

WIE GEHT ES WEITER? Abgesehen von Ramos und den bereits seit längerem gehandelten Victor Osimhen, Harry Kane, Randal Kolo Muani und Dusan Vlahovic befindet sich angeblich auch der Däne Rasmus Höjlund von Atalanta Bergamo im Blickfeld des FC Bayern.

Außerdem sei in der Münchner Führungsriege darüber diskutiert worden, Mathys Tel mehr Spielzeiten zu geben anstatt einen teuren neuen Stürmer zu verpflichten, von dem man nicht restlos überzeugt ist. Der 18-Jährige kam vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro nach München - aber seitdem noch nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.