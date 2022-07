FC Bayern: Glasgow Rangers sollen an Malik Tillman dran sein

Malik Tillman sieht beim FC Bayern München keine Chance auf Spielzeit. Die Glasgow Rangers könnten ihm diese auf hohem Niveau bieten.

Verliert der FC Bayern München das nächste Talent? Wie die Daily Mail berichtet, haben die Glasgow Rangers den offensiven Mittelfeldmann Malik Tillman ins Visier genommen. Der 20 Jahre alte Nationalspieler der USA soll einem Wechsel in die schottische Premier League nicht abgeneigt gegenüber stehen.

Tillman durchlief beim FC Bayern seit 2015 alle Jugendmannschaften. In der vergangenen Saison gab er sein Debüt in der Bundesliga - bei vier Einsätzen stand er 102 Minuten auf dem Feld. In der zweiten Mannschaft der Bayern in der Regionalliga traf er in 15 Spielen viermal.

FC Bayern: Malik Tillman steht bis 2024 unter Vertrag

Der Europa-League-Finalist aus Schottland will Tillman wohl dauerhaft verpflichten. An den Rekordmeister der Bundesliga ist der gebürtige Nürnberger noch bis 2024 gebunden.

Sollte ein Deal zustande kommen, wäre Tillman nach dem Verteidiger John Souttar und den Stürmern Antonio Colak, Rabbi Matondo und Tom Lawrence die fünfte Verpflichtung von Rangers-Trainer Giovanni Van Bronckhorst in diesem Transferfenster.