FC Bayern München: Geheimtreffen im Trainingslager wegen Martín Zubimendi?

Die Münchner suchen eine neue "Holding Six". Im Trainingslager soll es deshalb ein "Berater-Treffen" gegeben haben.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern möchte offenbar im Sommer Martín Zubimendi von Real Sociedad verpflichten. Im Trainingslager der Münchner in Portugal soll es wegen der Personalie zu einem Geheimtreffen gekommen sein.

Im Podcast "Bayern Insider" der Bild ist von einem "Berater-Treffen" wegen Zubimendi die Rede. Der 24-jährige Spanier soll aber nicht wie zuletzt berichtet im Winter, sondern erst im Sommer nach München wechseln.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dank einer Ausstiegsklausel wäre der defensive Mittelfeldspieler laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo dann für rund 60 Millionen Euro zu haben. Zubimendi sei aber nur einer von fünf Spielern, die beim FCB als zukünftige "Holding Six" auf dem Zettel stehen, will die Bild erfahren haben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

SID

(C)Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Zubimendi steht bei San Sebastián noch bis 2027 unter Vertrag. In der laufenden Saison kam der viermalige spanische Nationalspieler bisher in 29 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte dabei vier Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.